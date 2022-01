Dziewięć lat "Do Rzeczy". Już dziś wyjątkowy odcinek "Polski Do Rzeczy"

Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy"

To już dziewięć lat! W styczniu 2013 roku ukazał się pierwszy numer "Do Rzeczy". Z tej okazji zapraszamy Państwa na specjalny odcinek programu "Polska Do Rzeczy" Pawła Lisickiego i Rafała Ziemkiewicza. Wyjątkowo w wersji otwartej!