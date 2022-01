Publicyści "Do Rzeczy" nominowani w konkursie "Dobry Dziennikarz 2021"

Konkurs organizowany jest przez fundację Instytut Dyskursu i Dialogu. Ma on za zadanie wyłonić osobę, która w minionym roku wykazała się rzetelnością i etyczną postawą w informowaniu o wydarzeniach z kraju i ze świata i/lub prezentowała ciekawą publicystyczną działalność szanującą zasady zdrowego dziennikarstwa.

Głosowanie potrwa do 31 stycznia 2022 r. do godz. 23:59. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej Gali Dobrego Dziennikarstwa 2021 online w dniu 8.02.2022.

Zachęcamy do głosowania na publicystów "Do Rzeczy"!

Kamila Baranowska została nominowana "za konsekwentną i rzetelną pracę przez cały rok".

Maciej Pieczyński został nominowany za artykuł „Łukaszenka zakładnikiem Putina”, który ukazał się w tygodniku "Do Rzeczy" 31 maja ub. roku.

Tomasz Rowiński został nominowany za artykuł “Milczenie marszałka”, który ukazał się w nr 24 "Do Rzeczy".

Łukasz Warzecha został nominowany za komentarz „Opozycja niech nie myśli magicznie, a rządzący niech wyciągną wniosek. Musi być brutalny”.

Instytut Dyskursu i Dialogu – wspierając dobre dziennikarstwo chce sprawić, żeby w mediach więcej było: rzetelnej informacji, bezstronności, obiektywizmu, a mniej manipulacji, propagandy czy fake newsów. Bez dobrze poinformowanego społeczeństwa nie ma szans na zdrową demokrację i mądre społeczeństwo obywatelskie. Zdaniem IDiD to, co dziś przeszkadza nam normalnie rozmawiać, to tzw. plemienność w debacie publicznej.