Rafał Trzaskowski dostał podwyżkę

Od 1 listopada 2021 r. obowiązuje rozporządzenie dotyczące pracowników samorządowych, na mocy które podniesione zostały minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego samorządowych urzędników. Ma to związek z podwyżką płacy minimalnej w Polsce. W związku z tym w czwartek 20 stycznia Rada Warszawy podjęła decyzję o podwyżce dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.

– Wynagrodzenie prezydenta Warszawy w tej chwili nie spełnia wymogów określonych ustawą – powiedział Jarosław Szostakowski, szef klubu radnych PO w Radzie Warszawy, cytowany przez portal polskatimes.pl.

– Stąd propozycja, żeby zwiększyć to uposażenie. Biorąc pod uwagę trudną sytuację miasta proponujemy nie kwotę maksymalną, a kwotę minimalną określoną przez ustawę. Czyli 80 proc. maksymalnego wynagrodzenia – dodał.

Ile zarabia prezydent Warszawy?

W wyniku decyzji radnych Rafał Trzaskowski będzie zarabiał 18 242,2 zł brutto miesięcznie, co przekłada się na kwotę netto w wysokości niemal 11,8 tys. zł.

Przed podwyżką polityk zarabiał brutto około 12,5 tys. zł.

Za zwiększeniem uposażenia prezydenta głosowało 45 radnych. 14 wstrzymało się od głosu.

Rośnie minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie 1 stycznia 2022 roku wzrosło do poziomu 3010 zł. To więcej o 210 zł od pensji minimalnej obowiązującej w roku ubiegłym, co oznacza wzrost o 7,5 proc.

W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,8 proc. przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Stawka godzinowa powiązana z wysokością minimalnej pensji została ustalona w wysokości 19,70 zł, a więc wzrosła w stosunku do roku 2021 o 1,40 zł.

Podniesie płacy minimalnej, stanowi konsekwentne działanie rządu na rzecz poprawy sytuacji osób najmniej zarabiających. W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe o 1260 zł w porównaniu z rokiem 2015 r.

