Minister edukacji zapowiada wprowadzenie do szkół nowego przedmiotu

– Dziś jest tak, że w polskim systemie szkolnictwa przewidzianych jest na ten moment 60 godzin lekcyjnych zajęć związanych z ekonomią i finansami w ciągu 12 lat edukacji. Jak to podzielimy przez 45 minut, to wychodzi, że edukacją dotyczącą ekonomii i finansów zajmujemy naszym uczniom dwa dni w ciągu dwunastu lat. To zdecydowanie za mało – mówił minister Przemysław Czarnek podczas spotkania na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zdaniem Czarnka wciąż za mało jest praktycznych aspektów przedsiębiorczości. – Dlatego chcemy, aby od 1 września 2023 r. podstawy przedsiębiorczości zostały zastąpione nowym przedmiotem: biznes i zarządzanie – poinformował.

Minister przekonuje, że w nowym przedmiocie "mieści się wszystko, co jest potrzebne młodemu człowiekowi, żeby poznał świat finansów, świat zarządzania, żeby mógł od początku podejmować racjonalne, rozsądne decyzje finansowe".

Przedmiot "biznes i zarządzanie" ma również przekonać młodych, że warto podejmować działalność gospodarczą i prowadzić firmę. – Są osoby, są przedsiębiorstwa w Polsce, jest ich ogromnie wiele, którzy rzeczywiście decydują o rozwoju naszego kraju. I dobrze, żeby młodzi ludzie byli przekonani co do tego, że oni też mogą decydować o rozwoju kraju w niedalekiej przyszłości – podkreślił szef MEiN.

– Chcemy przyspieszyć. Potrzebujemy menadżerów, potrzebujemy ludzi odważnych, którzy będą świadomi tego, jak zarządzać, co to jest biznes, ale będą też umieli radzić sobie w swoim gospodarstwie domowym, w podejmowaniu decyzji finansowych, ale też będą potrafili rozliczać się z podatków – stwierdził Czarnek.

Matura z nowego przedmiotu

Uczniowie zainteresowanie tematyką przedsiębiorczości i ekonomii będą mogli realizować nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych na poziomie rozszerzonym, a także będą mogli dobrowolnie zdawać z niego maturę. Pierwsza, nowa matura będzie już od 2027 r.

Czytaj też:

"O to ich nie posądzam". Czarnek odpowiada na zarzuty Rady Medycznej