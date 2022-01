Lech Wałęsa zakażony koronawirusem. Niepokojący wpis byłego prezydenta

W piątek na profilu Wałęsy na Facebooku pojawił się niepokojący wpis. Były prezydent przekazał, że zaraził się koronawirusem i opisał swoje dolegliwości. Wałęsa odczuwa bóle głowy i ma wrażenie "odrywania ciała od kości". Ma także problemy z rozgrzaniem ciała. Były szef "Solidarności" napisał także, że przyjął trzy dawki szczepionki przeciw COVID-19, a mimo to został zainfekowany.

"Nie mogę uwierzyć !!!! 1. 3 razy zaszczepiony 2. pobrane 3 wymazy. Jestem zainfekowany. A. ból głowy B. Nie mogę rozgrzać ciała. C. Odczuwam odrywanie ciała od kości. Nie mogę nic poradzić, nie czuję własnego ciała. CO robić" – napisał były prezydent w poście na Facebooku.

W rozmowie z Wirtualną Polska chorobę byłego prezydenta potwierdzili Marek Kaczmar - dyrektor jego biura oraz syn byłego prezydenta Jarosław Wałęsa, poseł Koalicji Obywatelskiej. Polityk KO dodał, że zakażeniu uległy także osoby, które pracują w biurze byłego prezydenta.

Z racji swojego wieku Lech Wałęsa znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka. Co więcej, były prezydent na początku marca ubiegłego roku przeszedł operację wymiany baterii w rozruszniku serca. Z kolei w połowie sierpnia 2021 roku Wałęsa trafił do szpitala w związku z powikłaniami po cukrzycy.

Koronawirus w Polsce

W Polsce minionej doby potwierdzono 36 665 zakażeń koronawirusem, 248 zgonów i 1390 przypadków Omikronu – poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To rekord od początku pandemii. – 36 665 to bardzo wysoki wynik w porównaniu do ubiegłego tygodnia, to także jest dość duży skok, bo o 128 procent – powiedział Kraska w Radiu Plus.

W związku z rozpędzającą się V falą pandemii w czwartek ogłoszono nowe zasady walki z wirusem.

