Brutalne zabójstwo 3-latka. Jest decyzja SN w głośnej sprawie

Przypomnijmy, że chodzi o sprawę z miejscowości Wieruszów (woj. łódzkie) z października 2017 roku. 3-letniego chłopca na pogotowie przywiozła matka, dziecko miał silny uraz głowy i liczne obrażenia na całym ciele. Lekarzom nie udało się go uratować i dziecko zmarło.

Matka chłopca została zwolniona po przesłuchaniu, a policja podała, że nie było podstaw, aby przedstawić jej zarzuty. Zatrzymany został jej partner – 25-letni wówczas Seve V. Mężczyzna miał wielokrotnie znęcać się nad dzieckiem, a w końcu zgwałcić je i zabić. Steve V. nie przyznał się do winy, twierdził, że dziecko uderzyło się w głowę o kaloryfer.

Łaskawy sąd

W 2019 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu skazał mężczyznę na 25 lat więzienia, choć prokuratura domagała się dożywocia. Po apelacji wyrok wydał Sąd Apelacyjny w Łodzi, który zgodnie z wnioskiem obrony złagodził karę z 25 do 15 lat więzienia. Uzasadniając orzeczenie, sędzia Krzysztof Eichstaedt stwierdził, że wyrok 25 lat więzienia był zbyt surowy.

– To szokujące. Czas na to, aby podawać nazwiska sędziów, ponieważ to jest władza i czas, aby wzięła odpowiedzialność za swoje decyzje. Ten wyrok jest skandaliczny. Nie ma możliwości odwołać sędziego, który wydaje tak skandaliczne wyroki, są oni niezależni, ale jako minister sprawiedliwości – prokurator generalny mam możliwość kasacji do Sądu Najwyższego i z całą pewnością taka kasacja wpłynie. Zachowania sędziów odbiegają od elementarnej wrażliwości, społecznego poczucia, ogromnej większości Polaków – komentował sprawę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Sąd Najwyższy uwzględnia kasację

Dzisiaj Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi II instancji. Ponadto na wniosek prokuratora sąd orzekł wobec sprawcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy – informuje Prokuratura Krajowa.

