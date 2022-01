"Za chwilę to samo czeka posłów". Polski Ład wpłynął na wysokość pensji senatorów

Konrad Piasecki zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym stwierdził, że Polski Ład obniżył wyposażenie senatorów. Co więcej, podobna sytuacja ma wkrótce spotkać także posłów, którzy otrzymają styczniowe wypłaty.

"Ciekawa informacja z senatu. Oto senatorowie dostali już pensje za styczeń. Polski Ład solidnie je pokiereszował. W porównaniu do grudnia na konto przyszło po ok. 1400 złotych mniej. Za chwilę to samo czeka posłów…" – czytamy we wpisie dziennikarze.

Niższe pensje polityków

Informację o niższej wypłacie potwierdził senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski.

– Dostaliśmy informację, że w przypadku parlamentarzystów na razie nie będzie żadnej zmiany, a sytuacja jest wyjaśniana. Trzeba pamiętać, że nasze wynagrodzenia składają się z dwóch składników. Jednym z nich jest dieta, a drugim wynagrodzenie. Drugie jest poniżej 12,8 tys. zł, więc powinno być neutralne. Były oczywiście osoby, które wiedziały o tym, że stracą – stwierdził polityk w rozmowie z portalem moeny.pl.

– Dlatego że Polski Ład wprowadzał pewien bałagan dla tych, którzy mają dwa lub trzy źródła wynagrodzeń. Część senatorów pracuje (prowadzi działalność gospodarczą), część otrzymuje emeryturę, mamy też grupę profesorów akademickich w Senacie. Ta grupa, wcale nie mała, wiedziała, że może mieć korektę na minus. Większość była jednak przekonana, że reforma będzie dla nich neutralna – dodał Zdrojewski.

Zmiany w Polskim Ładzie

W piątek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział korekty w reformie podatkowej wprowadzonej wraz z nowym rokiem. Przypomnijmy, że zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu wywołały chaos w przepisach i niepewność co do wysokości wypłat dla kilku grup zawodowych.

– Nakazałem Ministerstwu Finansów prace w trybie natychmiastowym i od początku roku te prace się toczą. Już wyrównano na przykład wynagrodzenia dla mundurówek, potwierdzone to zostało przez wszystkich mundurowych. Już wyrównywane są te zmiany, które wynikały z innego naliczenia wynagrodzeń przez niektóre samorządy dla nauczycieli – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w KPRM.

