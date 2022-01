Porozumienie Zielonogórskie: Nowe sposoby walki z pandemią źle wpłyną na pacjentów niecovidowych

Sposobem na walkę z piątą falą jest – jak w nim wskazano - silniejsza opieka przedszpitalna i opieka nad seniorami z COVID-19. Zdaniem ekspertów z Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, decyzja ta będzie katastrofalna w skutkach dla pacjentów z innymi chorobami.

Porozumienie podnosi, że zgodnie z zapowiedziami rządu każdy pacjent po 60. roku życia, który ma pozytywny wynik testu w kierunku koronawirusa, niezależnie od samopoczucia, ma być w ciągu 48 godzin zbadany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, również w warunkach domowych.

"Ta decyzja, całkowicie wyłączy POZ, a jej skutki będziemy odczuwać jeszcze długo" – ostrzega prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie Jacek Krajewski.

Jego zdaniem, nowe wytyczne spowodują dalsze narastanie długu zdrowotnego, ponieważ dla pacjentów przewlekle chorych, leczonych w poradniach nie będzie już czasu.

Pacjenci zostaną bez opieki?

Porozumienie podnosi, że wielu seniorów-pacjentów nie będzie potrzebowało wizyty, a inni chorzy wymagający pilnej porady nie będą mieli szansy na umówienie się.

"Przejrzałam raporty dzienne z poprzedniej fali epidemii, tylko z COVID przyjmowałam ok. 30 pacjentów. Połowa z nich była po 60 roku życia" – mówi, cytowana w informacji Porozumienia, Joanna Szeląg, ekspert Federacji, wiceprezes Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców PZ.

"Jeśli będę miała zgłoszenie od pacjenta chorego przewlekle, to muszę odwołać jego wizytę i pojechać do domu chorego z Covid, nie dlatego, że są do tego wskazania medyczne, tylko z powodu decyzji urzędnika" – stwierdziła Szeląg.

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedzieli w piątek nowe narzędzia w walce z COVID-19, opracowane na piątą falę.

Rząd zapowiada zmiany

Jedną z zasadniczych zmian w podejściu do walki z COVID-19 jest wprowadzenie darmowych testów antygenowych, które można zrealizować bez skierowania od lekarza. Od 27 stycznia 2022 r. test będzie można wykonać w aptece, która spełni standardy bezpieczeństwa (wydzielone pomieszczenie na okoliczność przeprowadzenia testów). Koszt pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Wynik zostanie wprowadzony do systemu ewidencji i udostępniony w Internetowym Koncie Pacjenta.

Wprowadzane zmiany dotyczą także czasu odbywania kwarantanny. Od poniedziałku, osoby bezobjawowe będą zwalniane z kwarantanny po siedmiu dniach, pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Wraz ze wzrostem zachorowań zwiększana będzie baza łóżkowa w szpitalach. W zależności od potrzeb, zmiany będą przebiegać w trzech etapach: zwiększenie bazy łóżek covidowych do 40 tys., a następnie do 60 tys. W trzecim etapie planowane jest przekształcanie szpitali w miarę zapotrzebowania z możliwością hospitalizacji w każdym szpitalu w kraju.

Premier i szef MZ zapowiedzieli także, że osoby powyżej 60 lat, lekarz POZ zbada w ciągu 48 godzin od stwierdzenia zakażenia COVID-19. Wizyta będzie mogła odbyć się także w domu.