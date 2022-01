Jednak nie od jutra. MZ: Siedmiodniowa kwarantanna od wtorku

Jeden dzień przesunięcia w czasie – jak wyjaśnił – wynika z konieczności ostatnich zmian w systemie informatycznym obsługującym zdarzenia epidemiczne, co będzie miało miejsce właśnie w poniedziałek.

Zgodnie z zapowiedziami rządu skrócona kwarantanna miała objąć osoby kierowane na nią od poniedziałku 24 stycznia. W związku z przesunięciem dnia ogłoszenia, przepisy wejdą w życie we wtorek 25 stycznia.

Skrócenie kwarantanny jest możliwe – jak uzasadnia MZ – z powodu ewolucji wirusa, który tak w wariancie Delta, jak i Omikron daje objawy zdecydowanie szybciej niż poprzednie mutacje. Resort podnosi, że po 7 dniach bez objawów od chwili kontaktu z osobą zakażoną ryzyko rozwinięcia się choroby jest minimalne.

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na COVID-19. W myśl obecnych przepisów, co do zasady, kwarantanna trwa 10 dni. Jednak w niektórych przypadkach okres ten jest dłuższy, np. wobec osób przebywających na kwarantannie w związku z zachorowaniem współdomownika.

W czasie kwarantanny nie można opuszczać domu, zakazane są więc np. spacery z psem czy wyjście do sklepu. W razie niepokojących objawów choroby należy skontaktować się z lekarzem.

Koronawirus w Polsce

Mamy 34 088 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 25 chorych – podało w niedzielę MZ. Na kwarantannie przebywa ponad 825 tys. osób.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem pochodzą z województw: mazowieckiego (5781), śląskiego (5526), małopolskiego (3362), pomorskiego (2907), dolnośląskiego (2746), wielkopolskiego (2445), podkarpackiego (2001), łódzkiego (1889), lubelskiego (1507), zachodniopomorskiego (1208), kujawsko-pomorskiego (1148), opolskiego (1036), warmińsko-mazurskiego (781), lubuskiego (581), świętokrzyskiego (529) i podlaskiego (453).

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w komunikacie, że "188 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną".

W raporcie napisano, że "z powodu COVID-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 18 osób" (łącznie 25 zgonów w ciągu ostatniej doby).