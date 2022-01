We wtorek rusza budowa ogrodzenia na granicy

Wzmocniona zapora na granicy to odpowiedź Polski na wywołany w ubiegłym roku przez Alaksandra Łukaszenkę kryzys migracyjny. Na przełomie sierpnia i września granicę polsko-białoruską zaczęły forsować coraz większe grupy nielegalnych imigrantów. Do eskalacji doszło w październiku. Granicę udało się ochronić, jednak cały czas dochodzi do prób jej bezprawnego przekroczenia.

Rusza budowa na granicy

We wtorek oddajemy teren wykonawcom i rusza budowa zapory na granicy z Białorusią; prace zaczną się od wiercenia pali i ich betonowania w ziemi – poinformowała PAP rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska. Jak wyjaśniła, prace przygotowawcze trwają od pewnego czasu.

Zapora na granicy z Białorusią, o długości łącznie 186 km i wysokości ponad 5,5 m, ma być gotowa w czerwcu tego roku. Roboty budowlane, na które zakontraktowano 644 mln zł, wykonają firmy Budimex oraz konsorcjum Unibepu i spółki zależnej Budrex. Budimex postawi zaporę na dwóch odcinkach o łącznej długości 105,5 km, a Unibep - 80,7 km. Prace będą prowadzone równolegle na czterech odcinkach.

– Prace przygotowawcze trwają już jakiś czas, ale jutro, tak jak zapowiadaliśmy, oddajemy place pod budowę wykonawcom – poinformowała Michalska. Por. Michalska wyjaśniła, że wykonana została dokumentacja techniczna na pierwsze odcinki, czyli ponad 20 km.

– Prace rozpoczynają się od wiercenia pali i ich betonowania w ziemi. Jeszcze w tym tygodniu na miejscu budowy planujemy zorganizować spotkanie dla dziennikarzy – zapowiedziała rzeczniczka SG.

Stalowe przęsła, będące podstawą zapory, wykonuje konsorcjum trzech firm: Polimex-Mostostal, Mostostal Siedlce i Węglokoks. Wartość umowy z konsorcjum to 589 mln złotych.