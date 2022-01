Nieoficjalnie: Wiceminister finansów z zakazem wypowiedzi dla części mediów

"Piotr Patkowski, wiceminister finansów i rzecznik dyscypliny finansów publicznych ma nieformalny zakaz wypowiadania się do mediów niezwiązanych z PiS (...). Piotr Patkowski ostatnio zniknął z większości mediów. Jednego z ostatnich wywiadów udzielił na początku roku państwowej telewizji TVP Info" – podaje serwis money.pl, która podkreśla, że potwierdził tę informację w dwóch niezależnych źródłach.

Kto jest klasą średnią?

Zakaz ma mieć związek z niefortunną wypowiedzią dotyczącą klasy średniej w Polsce. Chodzi o słowa z ubiegłego roku.

– W Ministerstwie Finansów na klasę średnią patrzymy pod kątem średnich zarobków. Z danych wynika, że 10 proc. najlepiej zarabiających Polaków uzyskuje dochody miesięczne powyżej 10 tys. zł, więc ich spokojnie można uznać za klasę wyższą. Natomiast klasa średnia, patrząc na dominantę średnich zarobków, zaczyna się powyżej 4 tys. zł brutto. Już od tego poziomu sama osoba ma odczucie, że należy do klasy średniej – tłumaczył Patkowski w programie "Kurier Ekonomiczny".

Money.pl wskazuje że dd tamtej pory Patkowskiego w mediach było coraz mniej. Serwis przypomina, że w jednym z artykułów opisywał, iż koledzy wiceministra z resortu finansów widzą, że to dopiero początek jego politycznej drogi.

– Jest fajny, ale ma duże braki merytoryczne. Szybko się uczy, ale Polski Ład mu zupełnie zabrano i dobrze, bo wiesz, jest taki znany aforyzm: "Lepiej się nie odzywać i wydać się głupim, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości". To idealnie pasuje do jego obecnej sytuacji w resorcie. Lepiej niech nikt nie zadaje mu trudnych pytań, bo coś palnie i będzie więcej problemów do rozwiązania – relacjonował informator.

Czytaj też:

Winnicki o Polskim Ładzie: Stary PiS-owski bałagan