Rozmowa Błaszczaka z Austinem. Sekretarz obrony USA przyleci do Polski?

Szef resortu obrony poinformował w mediach społecznościowych o kolejnej rozmowie z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem. W trakcie rozmowy zostały poruszone kwestie bezpieczeństwa w regionie ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy.

Mariusz Błaszczak zaznaczył, że Lloyd Austin przyjął jego zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce.

"Rozmawialiśmy także na temat modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP" – dodał szef ministerstwa obrony narodowej.

twitter

USA zasilą wschodnią flankę?

– Do ok. 8,5 tys. żołnierzy USA zostało postawione w stan wyższej gotowości, by móc szybko przemieścić się do Europy – oznajmił w poniedziałek rzecznik Pentagonu John Kirby. Dodał, że nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie ich wysłania. Kirby zapowiedział, że notyfikowane jednostki z USA zostaną wysłane do Europy w razie aktywacji przez Sojusz Sił Odpowiedzi NATO.

W skład kontyngentu wchodziłyby m.in. Brygadowe Zespoły Bojowe (BCT), siły logistyczne, medyczne, lotnicze i wywiadowcze

O możliwości wzmocnienia wschodniej flanki NATO mówił także w środę rzecznik Departamentu Stanu USA. Ned Price zaznaczył, że amerykańska administracja w ostatnich dniach jasno dała do zrozumienia białoruskiemu rządowi, że jeśli pozwoli na wykorzystanie swojego terytorium do ataku na Ukrainę, odpowiedź USA i ich sojuszników będzie szybka i zdecydowana.

– Gdyby inwazja miała nastąpić z Białorusi, gdyby wojska rosyjskie stacjonowały na stałe na ich terytorium, NATO równie dobrze mogłoby zrewidować obecność naszych sił w krajach graniczących z Białorusią – podkreślił rzecznik.

Czytaj też:

USA zaniepokojone rosyjską obecnością na Białorusi. "Możemy zrewidować obecność naszych sił"Czytaj też:

Błaszczak: Jest NATO, ale przede wszystkim wzmacniamy Wojsko Polskie