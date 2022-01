Bezpłatny test w kierunku SARS-CoV-2 można już wykonać w 105 aptekach

W czwartek weszło w życie rozporządzenie w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę w aptece. Regulacja umożliwia m.in. testowanie w kierunku SARS-CoV-2, przy wykorzystaniu testów antygenowych. Szef resortu zdrowia informował w czwartek rano, że "na starcie" testowanie jest dostępne w 64 aptekach.

Chętni, którzy chcą wykonać szybki test antygenowy mogą to zrobić bezpłatnie od 27 stycznia w aptece. Jego wyniki farmaceuci wpiszą do systemu EWP, a pacjent będzie mógł go sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP. Gdy wynik będzie dodatni, pacjent pozostaje w izolacji i skontaktuje się z nim sanepid.

Jeśli jednak test wyjdzie ujemny, a pacjent ma objawy infekcji i czuje się źle, powinien poprosić lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie na test PCR lub samodzielnie wypełnić formularz online, by go wykonać. Dostępny jest on na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa.

Po teście pacjent otrzymuje, ważny 48 godzin, Unijny Certyfikat COVID.

Testy w aptece

Apteka, wykonująca testy antygenowe powinna być wyposażona m.in. w stolik zabiegowy urządzonego, zestaw do wykonywania opatrunków, pakiety odkażające, środki ochrony indywidualnej (fartuchy, maseczki, rękawiczki), umywalkę z ciepłą i zimną wodą, a w przypadku braku możliwości jej instalacji – umywalkę mobilną, dozownik z mydłem w płynie i ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, termometr bezdotykowy do mierzenia pacjentowi temperatury przed wykonaniem testu, sprzęt komputerowego z dostępem do internetu i drukarką, miejsca pozwalającego na pozostawienie odzieży wierzchniej pacjenta poddającego się testowaniu, pojemników na zakaźne materiały medyczne.

W Polsce jest ponad 13 tys. aptek. Szczegóły dotyczące testowania oraz mapę aptek aktualnie wykonujących badania pod kątem wykrycia SARS-CoV-2 znajdują się na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zrob-test-antygenowy-w-aptece.