Ryszard Petru wraca do Nowoczesnej. "Witamy na pokładzie"

"Do Nowoczesnej został przyjęty Ryszard Petru. Jako ekspert będzie doradzał w sprawach gospodarczych. Witamy na pokładzie!" – napisał Szłapka w czwartek w mediach społecznościowych.

Z kolei Petru poinformował na swoim profilu na Facebooku, że jego powrót do Nowoczesnej to "wyraz oparcia dla jedynego liberalnego i wolnorynkowego ugrupowania na polskiej scenie politycznej, ugrupowania które siedem lat sam temu tworzyłem".

"Mam zamiar wspierać Nowoczesną głosem doradczym i eksperckim. Prowadzę biznes i nie mam obecnie planów angażować się w stu procentach w politykę. Zamierzam wyłącznie skupić się na kwestiach gospodarczych. Nie chcę jednak stać z boku – będę wspierał opozycję merytorycznie, po to aby przyczynić się do jej wygranej w najbliższych wyborach" – dodał.

"To doskonałe podsumowanie 7 lat rządów PiS"

Petru uważa, że "spustoszenie, jakie czyni Polski Ład i inflacja w gospodarce, to doskonałe podsumowanie 7 lat rządów obecnej ekipy". "To również odpowiedni moment aby przypomnieć, że przed tym wszystkim przestrzegaliśmy. Że Polski nie stać na hojny program 500+ bez względu na dochody, że jak się więcej wydaje niż zarabia to skutkiem jest inflacja i wreszcie, że jak się zadłuża bez opamiętania, to zadłużenie spłacają wyższymi podatkami wszyscy pracujący" – oświadczył.

Stwierdził jednocześnie, że oprócz krytyki, ważna jest "mocna kontroferta programowa". "W moim przekonaniu, musi mieć ona charakter liberalny, pragmatyczny i rozsądny. Nie może sprowadzać się do hasła, zrobimy to samo co PiS tylko lepiej. 2022 rok pokazuje, że system funkcjonowania gospodarki na kredyt, bazującej na państwowych firmach, gdzie szaleje nepotyzm i kolesiostwo nie zdaje egzaminu" – napisał Petru.

