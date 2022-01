Nowa ustawa covidowa PiS. Przewiduje odszkodowanie za zakażenie COVID-19 w pracy

Projekt "o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19" przygotowała grupa posłów PiS. Propozycja została skierowana do prac w sejmowej komisji zdrowia. Według słów wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, Sejm ma wznowić obrady we wtorek i to prawdopodobnie wtedy będzie procedowany projekt.

Projekt poselski zakłada wprowadzenie rozwiązań umożliwiających pracownikom nieodpłatne testowanie w kierunku SARS-CoV-2, a także żądanie przez pracodawców informacji o negatywnym wyniku takiego testu.

Odszkodowanie za zakażenie

To jednak nie koniec. "Pracownik, u którego zostało potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 i który ma uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, może złożyć pracodawcy, w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia izolacji, izolacji w warunkach domowych albo hospitalizacji z powodu COVID-19, wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2" – czytamy w projekcie.

Odszkodowanie "przysługuje od pracownika, który nie poddał się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2". "Pracodawca może wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce wyznaczone do wykonywania pracy z wnioskiem o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przysługującego od pracownika, który nie poddał się testowi diagnostycznemu" – czytamy dalej.

Projekt zakłada, że "wysokość świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wynosić będzie równowartość 5-krotności minimalnego wynagrodzenia".

