Ziobro chce pilnych zmian w Polskim Ładzie. Interweniował u Kaczyńskiego

Jak ustaliła Wirtualna Polska, Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało pismo do ministra finansów, w którym ujawniło, jak na nowym systemie podatkowym tracą zawiedzeni i zaniepokojeni funkcjonariusze Służby Więziennej.

"W związku z wejściem w życie reform podatkowych określanych mianem Polskiego Ładu (…), ponad 2/3 funkcjonariuszy Służby Więziennej, podobnie jak duża część funkcjonariuszy innych służb mundurowych, odnotowała realne zmniejszenie otrzymywanych z tytułu pełnionej służby uposażeń. Dlatego przedkładam propozycje zmian legislacyjnych poprawiających algorytm tzw. ulgi dla klasy średniej, by objęła ona w pełnej wysokości funkcjonariuszy otrzymujących uposażenie do wysokości 12 800 zł brutto" – czytamy w liście wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia skierowanym do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego.

Pismo na biurku Kaczyńskiego

Według informacji WP, pismo trafiło na biurko wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego.

Resort sprawiedliwości wyliczył, że niekorzystny wpływ reformy podatkowej dotyczy 19 559 funkcjonariuszy SW (według danych na dzień 1 stycznia 2022 r.), co stanowi ponad dwie trzecie stanu kadry mundurowej tej formacji.

"Ziobryści uważają, że wdrażaniem programu zajęli się ludzie nieprzygotowani, którzy nie przewidzieli skutków swoich działań" – czytamy na stronie Wirtualnej Polski.

W liście do MF resort Zbigniewa Ziobry proponuje nowy algorytm wyliczania ulgi dla funkcjonariuszy.

