Mata już zwolniony przez policję. Przyznał się do zarzutów

Według nieoficjalnych informacji RMF FM, Mata został zatrzymany w czwartek przed północą. Jak podaje radio, na jednej z ulic Górnego Mokotowa w Warszawie policjanci zauważyli dwóch mężczyzn, którzy na widok radiowozu zaczęli się nerwowo zachowywać i po pewnym czasie szukać drogi ucieczki.

Mężczyźni zostali zatrzymani, a po wylegitymowaniu się sami wyjęli z kieszeni woreczek z suszem. Najprawdopodobniej była to marihuana.

Zatrzymany 21-latek miał posiadać 1,5 grama narkotyku, a jego 24-letni kompan pół grama. Obaj zostali zatrzymani i spędzili noc w policyjnej izbie. Dzisiaj mają usłyszeć zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi do 3 lat więzienia.

Mata wypuszczony do domu

Młody muzyk został już wypuszczony. "24-latek oraz 21-latek usłyszeli w piątek zarzuty za posiadanie środków odurzających w postaci marihuany i zostali zwolnieni do domu" – poinformowała PAP mł. asp. Iwona Kijowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Obaj młodzi mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów oraz złożyli wyjaśnienia. Teraz może im grozić nawet do 3 lat więzienia.

Kariera Maty

Mata, właściwie Michał Matczak, urodził się 14 lipca 2000 roku we Wrocławiu. Dotychczas wydał dwa albumy: "100 dni do matury" i "Młody Matczak". Oba sprzedały się w nakładzie powyżej 150 tys. egzemplarzy i osiągnęły status diamentowej płyty. W 2021 roku Mata został nagrodzony Fryderykiem w kategorii "debiut roku".

W ubiegłym roku stało się głośno o raperze po opublikowaniu piosenki pt. Patoreakcja, która była pełna wulgarnych ataków – m.in. na Telewizję Polską i prezesa TVP Jacka Kurskiego. Atak na Kurskiego i media publiczne pojawia się we fragmencie, w którym raper broni swojego ojca, prawnika Marcina Matczaka.

„A media PiSowskie chciałyby zająć się Matą-seniorem. To święty człowiek, a to co robię jest moim wyborem i sam za to kiedyś odpowiem” – śpiewa Mata w „Patoreakcji”. „J…bać Telewizję Polską. Jacek Kurski, ch…j ci w dziąsło. Przestań mi ***** rodzinę prześladować, bo chciałbym w spokoju dorosnąć” – rapuje dalej "Mata".

