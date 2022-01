Polskie media niewpuszczone na konferencję prezydenta Ukrainy

O sprawie poinformował Tomasz Dawid Jędruchów z TVP. W swoim wpisie na Twitterze dziennikarz zauważył, że, podczas wydarzenia znalazło się miejsce m.in. dla przedstawiciela mediów australijskich. Dodał także, że brak polskich mediów na piątkowej konferencji prasowej to kolejna tego typu sytuacja w ostatnich dniach.

"Prezydent W. Zełeński znów zorganizował konferencję prasową dla zagranicznych dziennikarzy. Znów nie dopuszczono nikogo z Polski, choć jeszcze tydzień temu na spotkaniu z A. Dudą zapewniał, że 🇵🇱 to strategiczny partner. Bardziej strategiczną okazała się Australia" – napisał Jędruchów na Twitterze nawiązują do niedawnego spotkania ukraińskiego przywódcy z prezydentem Andrzejem Dudą.

Apel Zełenskiego

Podczas spotkania z mediami prezydent Ukrainy wezwał inne państwa do zainicjowania sojuszy obronnych odrębnych od NATO.

– Nie chcę mówić o NATO w każdej odpowiedzi, ale nie słyszymy o innych sojuszach bezpieczeństwa. Jeśli pewne państwa są gotowe zaoferować Ukrainie sojusz na rzecz bezpieczeństwa, obrony lub w innym formacie, w udzielaniu realnej, potężnej pomocy, w każdym bardzo trudnym momencie jesteśmy gotowi na takie porozumienia – stwierdził Zełenski.

Jednocześnie prezydent powiedział, że jeśli dojdzie do wojny, armia żadnego kraju nie będzie bronić Ukrainy, ale to nie znaczy, że ta wojna nie dotknie państw członkowskich NATO.

– To jest bardzo przerażające dla NATO, ponieważ jeśli Ukraina zostanie przyjęta do NATO, to jeśli coś stanie się później, będzie trzeba tego bronić. A to są bardzo poważne wyzwania dla NATO – ocenił ukraiński prezydent.

Polska wspiera Ukrainę

21 stycznia w Wiśle zakończyły się dwudniowe konsultacje między prezydentami Polski Andrzejem Dudą i Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Polski przywódca zapewnił o wsparciu dla ukraińskich władz.

"Przekazałem Prezydentowi @ZelenskyyUa że Ukraina może liczyć na wsparcie naszego Kraju. Polska odrzuca koncepcję stref wpływów i opowiada się za pełną integracją euroatlantycką Ukrainy. Bardzo dziękuję za tę cenną wizytę i konstruktywne konsultacje" – napisał Duda na Twitterze.

W najbliższych tygodniach ma dojść do rozmów przedstawicieli obu prezydentów.

