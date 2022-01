Kolejny front ideologiczny

Nasz wąsaty supervisor z pisowskiego namaszczenia, wąsaty Andrzej z Tarnowa, znany wam lepiej jako Nowy z Tarnowa, przyjechał dzisiaj do korpo bentleyem prowadzonym przez własnego szofera, do biura wszedł w towarzystwie półnagich waginoosób, rozrzucając na lewo i prawo banknoty 200 zł (musieliśmy tłumaczyć stażystom, iż to są prawdziwe pieniądze, nigdy wcześniej takich nie widzieli), a z głośników leciał Krzysztof Krawczyk.