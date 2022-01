Ambasador na trudne czasy?

Nominacja Marka Brzezinskiego na ambasadora w Warszawie to z pewnością dobra zmiana. To bowiem zawodowy dyplomata, który bardzo dobrze rozumie region Europy Środkowo-Wschodniej. Zna też najważniejsze zagrożenia i jako specjalista ds. Rosji rozumie także nasze największe lęki. To również człowiek, któremu od małego wpajano miłość do Polski właśnie. Po polsku mówi więc biegle. Zna też dobrze nasze osiągnięcia, w tym naszą konstytucję, ponieważ jako stypendysta Fullbrighta pisał pracę właśnie o niej.