Kto wróci z medalem?

Oj, niedobrze, niedobrze – można by zacząć rozmyślania o rozpoczynających się 4 lutego igrzyskach, tak jak słynną audycję satyryczną „Rycerzy trzech” zaczynała zawsze radiowa Trójka. Dlaczego niedobrze? Po pierwsze, zanim polscy sportowcy dotarli do Pekinu, rozpętała się awantura o hasło, które będzie towarzyszyć naszej ekipie. Tak się bowiem składa, że brzmi ono „Silni razem”, co od razu wiele osób skojarzyło z hashtagiem używanym w social mediach przez osoby o lewicowych poglądach, które często dopuszczały się hejtu. No i Polski Komitet Olimpijski opublikować musiał oficjalny komunikat, w którym wytłumaczył, że „Silni razem – Team Polska Pekin 2022” to nawiązanie do kampanii Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego „Stronger Together” oraz oficjalnego motto światowego Ruchu Olimpijskiego – „Szybciej, wyżej, mocniej – razem”.