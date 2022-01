Terapia nadziei

Katarzyna Pinkosz: Rak wątroby, a ściślej mówiąc: wątrobowokomórkowy, to nowotwór, wokół którego funkcjonuje wiele mitów, np. że chorują głównie osoby, które przez wiele lat nadużywały alkoholu. To bardzo krzywdzący mit?

Dr hab. n. med. Ewa Janczewska: Rak wątrobowokomórkowy jest szczególnym nowotworem, ponieważ rozwija się niemal wyłącznie u pacjentów z włóknieniem wątroby, którego końcowym etapem jest jej marskość. W potocznym rozumieniu wiąże się ją z nadużywaniem alkoholu, co nie jest do końca prawdą. Przede wszystkim są to chorzy z wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C, niekiedy także z innymi chorobami wątroby, genetycznie uwarunkowanymi, z autoagresji. W ostatnich latach zwiększa się częstość występowania otyłości i cukrzycy, które przyczyniają się do niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby, które również predysponuje do raka.