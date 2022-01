Test „Do Rzeczy”: Tablet Xiaomi Pad 5

Największą zaletą ważącego 515 g tabletu jest bardzo dobry wyświetlacz IPS o przekątnej 11 cali, rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli (275 ppi) oraz wysokiej częstotliwości odświeżania (120 Hz). Jeśli weźmie się pod uwagę, że ekran zapewnia także wsparcie dla technologii HDR10 oraz Dolby Vision, to uzyskamy tablet, który świetnie nadaje się do oglądania filmów i seriali, a także do czytania e-booków oraz elektronicznych wydań gazet.