Morawiecki apeluje do Komisji Europejskiej. "Pozwólcie nam pomóc polskiemu rolnikowi"

– Zima to czas spokoju, jeśli chodzi o prace na polu, ale to też czas niepokoju, jeśli chodzi o to, co będzie, jak będą wyglądały relacje w rolnictwie po pandemii COVID-19 – rozpoczął szef rządu. Następnie zwrócił uwagę na problem, jakim są wysokie ceny nośników energetycznych, a w szczególności gazu. – Tu manipulacje cenowe ze strony Rosji są czymś oczywistym – stwierdził.

– Uspokojenie huśtawki cenowej to zadanie fundamentalne. Dlatego wdrożyliśmy najbardziej radykalną tarczę antyinflacyjną w Europie, mogę to powiedzieć po spotkaniu w Madrycie – zadeklarował Morawiecki. Zwrócił uwagę, że obniżka cen paliwa, energii oraz gazu będzie bardzo odczuwalna również dla rolników.

Apel do Komisji Europejskiej

Premier zaznaczył, że "wysokie ceny nawozów wynikają przede wszystkim z manipulacji cen przez Gazprom, przez Rosjan". Przypomniał, że już jakiś czas temu wystąpił z wnioskiem do Komisji Europejskiej o możliwość przekazania rolnikom dopłat do nawozów. – Zrobimy to natychmiast, jak dostaniemy zgodę – obiecał.

– Apeluję do Komisji Europejskiej: dajcie nam jak najszybciej zgodę, żebyśmy z naszych pieniędzy budżetowych mogli pomagać polskiemu rolnikowi! – powiedział.

Morawiecki zapowiedział również, że polski rząd wkrótce przystąpi do realizacji projektów zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy nie czekając na zgody Komisji Europejskiej i pieniądze z Brukseli.

Zielony Ład

Polski premier zauważył, że niektórzy rolnicy mogą niepokoić się "Zielonym Ładem", który został wypracowany przez Komisję Europejską. – Trend w rolnictwie jest oczywisty i to wy możecie mnie uczyć, a nie ja przekazywać o nim informacje; to rolnictwo wysokiej jakości, to produkty rolne wysokiej jakości, to rolnictwo ekologiczne, produkty ekologiczne – mówił Morawiecki dodając, że nie obawia się skutków tego programu dla polskiego rolnika.

– Polski rolnik radzi sobie świetnie na rynku unijnym, o czym świadczy eksport polskich produktów rolnych na zachód – podkreślił.

Premier poinformował, że polski rząd pracuje nad skróceniem "drogi od pola do stołu". Zauważył, że "rolnik polski się napracuje, ogromnie napracuje, a większą część zysków konsumuje ten, który przykleja metki na produkty rolne". Zapowiedział, że aby to zmienić wprowadzane as takie programy na przetwórstwo rolne, jakich do tej pory polska wieś nie widziała.

