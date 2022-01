"Łukaszenka manipuluje". Żaryn: Tym razem oskarżenia dotyczą również Polski

Stanisław Żaryn odniósł się do niedawnej wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki, w której białoruski polityk oskarżył Polskę o wzrost napięcia w regionie.

Żaryn: To manipulacja

Żaryn wskazuje, że wypowiedź Łukaszenki jest kolejną manipulacją białoruskiego polityka.

"A. Łukaszenka kolejny raz manipuluje relacjami Białoruś-Zachód, przekonując, że agresywna postawa USA prowadzi do napięć między Zachodem a Mińskiem. Tym razem oskarżenia dotyczą również Polski i krajów bałtyckich. To one, w narracji Łukaszenki, są wykorzystywane przez Stany Zjednoczone przeciwko Białorusi" – pisze rzecznik ministra-koordynatora na Twitterze.

"Białoruski despota wysuwa oskarżenia pod adresem polityki amerykańskiej, przekonując, że może ona zmusić Mińsk do wojny. Białoruś Łukaszenka nazwał «darczyńcą pokoju» w regionie. Działania propagandowe Białorusi przypominają działania Kremla. Narracja obu stolic prezentuje Zachód, jako podmiot odpowiedzialny za napięcia w Europie oraz wrogość wobec Białorusi i Rosji" – wyjaśni Żaryn.

Łukaszenka oskarża

Białoruski polityk nieustannie oskarża rząd w Warszawie o destabilizację w regionie oraz wrogie działania. Podczas wygłoszonego 28 stycznia w Mińsku orędzia do narodu białoruskiego i Zgromadzenia Narodowego Łukaszenka zarzucił Polsce imperialne zamiary oraz szukanie wroga w Rosji.

Według Łukaszenki Polska od dawna stara się realizować swoje ambicje przywódcze w Europie Wschodniej. Warszawa postrzega przywództwo nie jako odpowiedzialność i możliwość bycia pomostem w regionie, ale jako konfrontację z Rosją, w tym poprzez ingerencję w wewnętrzne sprawy sąsiadów.

– Działają kategorycznie i bezceremonialnie. Finansowali i dostarczali środki radykalnej opozycji na Białorusi i przez lata pracowali nad utworzeniem centrów koordynacyjnych dla niedawnej próby zamachu stanu. Ingerowanie w nasze sprawy byłoby zrozumiałe, ponieważ postrzegają Białoruś jako „swoją ziemię”. Ale próbowali to zrobić w Rosji. To jasne: Rosja jest wrogiem i nie da się pokonać Białorusi bez pokonania Rosji – powiedział przywódca białoruskiego reżimu.

