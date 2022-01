Koronawirus w Polsce. Ponad 30 tysięcy nowych zakażeń

Badania potwierdziły kolejne 33 480 nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 33 osoby z COVID-19 – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

Wykryte przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (5502), mazowieckiego (4978), dolnośląskiego (3363), pomorskiego (3226), małopolskiego (2540), wielkopolskiego (2424), łódzkiego (2141), zachodniopomorskiego (1725), lubelskiego (1483), kujawsko-pomorskiego (1285), opolskiego (1068), podkarpackiego (959), warmińsko-mazurskiego (822), lubuskiego (740), świętokrzyskiego (566), podlaskiego (489). 169 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Od początku pandemii wykryto w Polsce 4 886 154 zakażeń, zmarło 105 194 osób.

Dotychczas najwięcej nowych przypadków zakażenia SARS-COV-2 w całej pandemii wykryto w czwartek 27 stycznia. Resort podał wtedy informację o 57 659 chorych z COVID-19. Natomiast najwięcej zgonów potwierdzono 8 kwietnia 2021 roku. Odnotowano wtedy 954 przypadki śmiertelne.

W wielu krajach trwa piąta fala pandemii koronawirusa. Analizy polskiego MZ wskazują, że w najgorszym możliwym scenariuszu możemy notować nawet 140 tys. zakażeń dziennie.

Szef WHO: Mamy narzędzia, by zakończyć najcięższą fazę pandemii

Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus przekonywał niedawno, że jedynie solidarna współpraca umożliwi pokonanie pandemii.

– Mamy wszystkie potrzebne narzędzia, by zakończyć najcięższą fazę pandemii COVID-19 – oświadczył Ghebreyesus, apelując do wszystkich państw o współpracę. – Wchodząc w trzeci rok pandemii COVID-19 znaleźliśmy się w krytycznym momencie – powiedział na konferencji prasowej sekretarz generalny WHO.

– Jedynie współpracując solidarnie, będziemy w stanie doprowadzić tę pandemie do końca. Jest to w interesie wszystkich, wszak zagrożenie to pokazało, że gdy zdrowie jest zagrożone, to zagrożone jest wszystko – dodał Tedros. – Chroniąc zdrowie tworzymy stabilny fundament dla jednostek, rodzin, społeczności, a także gospodarek państw – tłumaczył.

