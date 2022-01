"Podałam nieprawdę". Poseł lewicy przeprasza prezes Polskiego Radia

21 grudnia 2021 r. poseł lewicy podczas specjalnie zwołanej w tym celu konferencji prasowej oskarżyła prezes Kamińską o nepotyzm. Prokop-Paczkowska twierdziła, że szefowa Polskiego Radia zatrudniła Annę Czabańską jako podziękowanie za mianowanie jej prezesem publicznej rozgłośni przez Krzysztofa Czabańskiego.

W poniedziałek poseł lewicy podczas konferencji prasowej w Sejmie odczytała dwa oświadczenia, w których przeprosiła za podanie nieprawdziwych informacji.

Oświadczenia poseł

Prokop-Paczkowska przeprosiła Agnieszkę Kamińską za naruszenie jej dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, wiarygodności, reputacji i godności poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwej informacji, że zatrudniła panią Annę Czabańską za mianowanie jej samej prezesem Polskiego Radia przez Krzysztofa Czabańskiego.

"Podana przeze mnie na konferencji w dniu 21 grudnia 2021 r. informacja jest nieprawdziwa, gdyż pani Anna Czabańska pracuje w Polskim Radiu od 2016 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora, a w 2016 r. została przywrócona do pracy przez sąd pracy, podczas gdy pani Agnieszka Kamińska została powołana na stanowisko prezesa Polskiego Radia w 2020 r. Nie sprawdziłam tej informacji i podałam nieprawdę, za co przepraszam" – czytamy w oświadczeniu poseł.

Polityk przeprosiła również Anna Czabańską za naruszenie je dóbr osobistych oraz za nieprawdziwe twierdzenia jakoby została ona zatrudniona w Polskim Radiu S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Programowego przez prezes Kamińską. Co więcej, Prokop-Paczkowska twierdziła również, że Czabańska odwdzięczyła się Kamińskiej, doprowadzając do zatrudnienia jej partnera Andrzeja Pomarańskiego na intratnym stanowisku w Lotosie. To również okazało się nieprawdą.

