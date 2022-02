Prowokacja na granicy. "Pocisk spadł na polską stronę"

Do incydentu doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Białowieży (woj podlaskie). "Żołnierze białoruscy strzelili z broni sygnałowej, pocisk spadł na stronę polską. W tym miejscu znajduje się stały posterunek polskich służb" – poinformowała SG w mediach społecznościowych.

Od początku tego roku strażnicy graniczni zatrzymali już 29 osób za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy polsko-białoruskiej. To 8 obywateli Gruzji, 7 – Polski, 5 – Ukrainy, 3 – Syrii, po 2 – Łotwy i Białorusi oraz jeden obywatel Tunezji i jeden Iraku. "Grozi im kara pozbawienia wolności do 8 lat, a cudzoziemcom deportacja do krajów ich pochodzenia nawet w ciągu 48h" – podała na Twitterze Straż Graniczna.

W pierwszym miesiącu 2022 roku za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy z Białorusi do Polski zatrzymano prawie tyle osób, ile przez cały 2020 rok (31 zatrzymanych). W minionym roku takich osób zatrzymano 426 – wynika z raportu SG.

Łukaszenka sprowadza migrantów, Polska stawia mur

Stosunki Polski z Białorusią zaostrzyły się po tym, jak reżim Aleksandra Łukaszenki zaczął ściągać do kraju migrantów, którzy od kilku miesięcy atakują naszą granicę. Eksperci tłumaczą, że przeciwko Polsce toczy się wojna hybrydowa z wykorzystaniem broni demograficznej.

Pod koniec stycznia ruszyła budowa specjalnej zapory na granicy polsko-białoruskiej. Będzie miała ponad 186 km długości i 5,5 m wysokości. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1,6 mld zł. Zapora ma być gotowa w czerwcu tego roku.

