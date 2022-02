Zmiany w ABW. Morawiecki podjął decyzję

Informację o zmianach personalnych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazał we wtorek Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Norbert Loba funkcję zastępcy szefa ABW pełnił od listopada 2015 roku. Jest doświadczonym funkcjonariuszem z wieloletnim stażem w służbach specjalnych. Posiada duże doświadczenie zawodowe w pionie kontrwywiadu. W czasie służby na stanowisku zastępcy szefa ABW wspierał szefa we wdrażaniu strukturalnej, technicznej i jakościowej modernizacji Agencji.

Loba złożył wniosek o odwołanie

"Działania płk. Norberta Loby podniosły znaczenie ABW na arenie międzynarodowej, m.in. służyły zapewnieniu bezpieczeństwa podczas takich wydarzeń jak Szczyt NATO czy Światowe Dni Młodzieży. Złożył wniosek o odwołanie z funkcji Zastępcy Szefa ABW, nadal pozostaje w Służbie" – czytamy w oświadczeniu.

Wraz z odwołaniem płk. Loby premier powołał do kierownictwa ABW dwóch nowych zastępców: Krzysztofa Zielińskiego oraz Lecha Wojciechowskiego. Według Żaryna to doświadczeni funkcjonariusze, pełniący do tej pory funkcje dyrektorów. Od lat zajmują się kluczowymi dla ABW obszarami działań.

Kim są nowi ludzie w kierownictwie ABW?

Lech Wojciechowski od listopada 2018 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Informacji, Analiz i Prognoz ABW. Posiada duże doświadczenie zawodowe w obszarze analizy informacji oraz współpracy międzynarodowej. W ABW zajmował również stanowisko Zastępcy Dyrektora Gabinetu Szefa (od marca 2016 r. do września 2017 r.) oraz Dyrektora Biura Ewidencji i Archiwum ABW (od października 2017 r. do listopada 2018 r.). W swojej służbie koncentrował się na zagadnieniach związanych z realizacją czynności analityczno-informacyjnych mających na celu uzyskiwanie i przetwarzanie informacji istotnych dla ochrony bezpieczeństwa państwa i jego porządku konstytucyjnego. Służbę w ABW rozpoczął w październiku 2006 r. Był zatrudniony również w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie zajmował się sprawami analityczno-prasowymi, pracował też w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przez wiele lat związany był z Instytutem Studiów Politycznych PAN. Jest absolwentem Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Krzysztof Zieliński od stycznia 2016 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla w pionach technicznych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. W ABW zajmował również stanowisko Zastępcy Dyrektora, a następnie Dyrektora Departamentu Zabezpieczenia Technicznego ABW (od września 2006 r. do kwietnia 2007 r.) oraz naczelnika wydziału w delegaturze ABW w Olsztynie (od czerwca 2002 r. do września 2006 r.). W swojej służbie koncentrował się na zagadnieniach dotyczących realizacji zadań związanych m.in. z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w obszarach newralgicznych z punktu widzenia funkcjonowania Państwa. Krzysztof Zieliński od początku swojej kariery zawodowej w 1994 r. był związany z UOP, a następnie z ABW. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej.

