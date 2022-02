Ostre spięcie w Sejmie. Kaczyński wysłał posła opozycji do lekarza

We wtorek Komisja Zdrowia zebrała się, aby rozpatrzeć projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19. Początkowo miało to stać się w poniedziałek, jednak opozycji udało się doprowadzić zamknięcia posiedzenia i przełożenia prac komisji.

Propozycja złożona przez grupę posłów PiS (a przez część mediów określana mianem "lex Kaczyński") wzbudza kontrowersje nie tylko wśród polityków opozycji, ale także w gronie Zjednoczonej Prawicy. W trakcie wtorkowego posiedzenia Sejmu kwestia nowej ustawy covidowej doprowadziła do sporej awantury na sali plenarnej.

Kaczyński krytykuje opozycję

Prezes Prawa i Sprawiedliwości postanowił osobiście bronić założeń nowej ustawy przed oskarżeniami ze strony opozycji. Przypomnijmy, że projekt wprowadzający możliwość wytoczenia oskarżenia przeciwko swoim kolegom z pracy za zarażenie koronawirusem i domagania się z tego tytułu odszkodowania, ma w opinii polityków opozycji doprowadzić do masowego donosicielstwa i skłócenia Polaków. Stąd w mediach społecznościowych posłowie opozycji posługują się hashtagiem #lexkonfident na określenie zaproponowanego przez PiS projektu.

Kaczyński nie szczędził mocnych słów pod adresem posłów opozycji.

– Lekarze zawsze, ale już w szczególności w czasie epidemii, mają obowiązek leczyć. To sprawa pierwsza. A po drugie, wolność każdego człowieka jest ograniczona przez tę granicę, jaką jest wolność, a więc także i zdrowie innego człowieka. I to też jest uwzględnione w tej ustawie. I wreszcie, z wolnością łączy się odpowiedzialność i to tez jest uwzględnione. Rozumiem, że opozycja totalna musi totalnie, ale czy musi głupio? – powiedział z sejmowej mównicy.

Szefowi PiS szybko odpowiedział poseł lewicy. Krzysztof Gawkowski stwierdził, że "opozycja może przede wszystkim odpowiedzialnie, a głupio to wy robicie".

– Odpowiedzialność to życie i zdrowie Polaków, to ustawa o obowiązkowych szczepieniach i odpowiedzialność to ustawa o paszportach COVID-owych. To jest odpowiedzialność – dodawał.

Po chwili Jarosław Kaczyński ponownie pojawił się na sejmowej mównicy.

– Byłoby bardzo dobrze, gdyby w Polsce można było zrealizować różne rzeczy, które w niektórych krajach są, chociaż jak się dzisiaj okazuje, z niewielkim albo w ogóle z żadnym skutkiem, realizowane – stwierdził wicepremier ds. bezpieczeństwa, po czym zwrócił się bezpośrednio do Gawkowskiego: "Jakby pan zamiast być po lewej stronie, był po właściwej i chciał budować nowe, mocne państwo, to mógłby pan to mówić, a tak to wybaczy pan, ale to jest po prostu bardzo nieodpowiedzialna propaganda. Jeżeli chodzi o posła Nitrasa, to rzeczywiście, do lekarza".

