Dziś kolejna narada z udziałem prezydenta, premiera i ministrów o sytuacji wokół Ukrainy

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że kolejna narada dotycząca sytuacji wokół Ukrainy odbędzie się z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, szefa BBN Pawła Solocha oraz szefa Biura Polityki Międzynarodowej Jakuba Kumocha. Będzie to już kolejne tego typu spotkanie.

W poprzedniej naradzie z prezydentem pod koniec stycznia udział wzięli m.in. minister obrony Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński, wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, szef KPRM Michał Dworczyk, szef Sztabu Generalnego gen. Rajmund Andrzejczak, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch i szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch – wskazuje PAP.

Kiedy Rosja może zaatakować Ukrainę? Ekspert podał datę

Ekspert think tanku Foreign Policy Research Institute przewiduje, że Rosja może wkrótce uderzyć na Ukrainę.

"Urzędnicy w Kijowie dostrzegają sygnały, że Moskwa może odsuwać się od rychłego ataku i uważają, że plan Kremla to długoterminowa destabilizacja, a jesienią może dojść do kolejnej koncentracji" – napisał na Twitterze dziennikarz "The Guardian" Luke Harding.

Komentarz do zamieszczonej wiadomości umieścił ekspert think tanku Foreign Policy Research Institute Rob Lee. "Jest oczywiście jmożliwe, że Putin się wycofa, ale wtedy mobilizacja sił będzie strategiczną porażką Moskwy. Kraje NATO uznają przyszłe ruchy za blef i wyciągną wniosek, że zwiększony eksport broni do Ukrainy był decydujący i będą wysyłać więcej broni" – stwierdził jeden z czołowych amerykańskich analityków wojskowych.

