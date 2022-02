Były minister finansów nie żyje. Miał 81 lat

Informację za pomocą serwisu społecznościowego Twitter podał Marek Belka, powołując się na wiadomości przekazane przez najbliższych. Były prezes Rady Ministrów złożył jednocześnie kondolencje rodzinie zmarłego.

"Wyrazy współczucia dla bliskich profesora Jerzego Osiatyńskiego, ekonomisty, ministra finansów, doradcy dwóch prezydentów, członka Rady Polityki Pieniężnej" – napisał Belka.

twitter

Były minister finansów

Jerzy Osiatyński urodził się 2 listopada 1941 roku w Rydze na terenie Łotwy. Był synem ekonomisty Leonidasa Osiatyńskiego i poetki Zinaidy Osiatyńskiej. Miał młodszego barat Wiktoria, specjalistę prawa konstytucyjnego oraz praw człowieka, który zmarł w 2017 roku.

W 1964 roku Osiatyński ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Następnie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W 1990 roku otrzymał tytuł profesora. Wykładał w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 1963 do 1967 roku należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1980 związał się z NSZZ "Solidarność". W latach 1989–1991 był ministrem-kierownikiem Centralnego Urzędu Planowania w rządzie premiera Tadeusza Mazowieckiego. W okresie 1992–1993 zajmował urząd ministra finansów, kiedy to prezesem Rady Ministrów była Hanna Suchocka. Sprawował również mandat poselski. Był związany z formacjami politycznymi, takimi jak: Komitet Obywatelski, Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna, Unia Demokratyczna, Unia Wolności oraz Partia Demokratyczna, w której zasiadał we władzach.

Prof. Jerzy Osiatyński był także członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Stworzył wiele prac naukowych z dziedziny teorii ekonomii, finansów publicznych, historii doktryn ekonomicznych oraz transformacji gospodarki od centralnie planowanej do rynkowej.

Doradca prezydencki

W 2010 roku prezydent Lech Kaczyński powołał Osiatyńskiego na członka Narodowej Rady Rozwoju. Jeszcze w tym samym roku został doradcą Bronisława Komorowskiego. Później zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej.

Prof. Jerzy Osiatyński został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.