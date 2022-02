"Polskość to straszna siła duchowa". Przemówienie Jarosława Rymkiewicza na Strażniku Pamięci

Jarosław Marek Rymkiewicz był polskim poetą, eseistą, dramaturgiem, krytykiem literackim i profesorem nauk humanistycznych. O śmierci Rymkiewicza poinformował w mediach społecznościowych jego syn Wawrzyniec. Jarosław Rymkiewicz miał 86 lat.

Laureat Strażnika Pamięci

W 2017 roku Jarosław Marek Rymkiewicz odebrał nagrodę Strażnika Pamięci w kategorii "Twórcy". W przemowie podkreślał, że rozmyślania o przodkach doprowadziły go do dręczącego go od dawna pytania: "Kim jestem?". – Trochę jestem Niemcem, trochę też Litwinem, trochę jestem Tatarem, trochę też Francuzem, może i Rosjaninem, ale tego nie jestem pewien, trochę jestem luterański, trochę kalwiński, trochę prawosławny, ale i owszem także rzymskokatolicki, i trochę – co wynika z mojej tatarskości – trochę mahometański – mówił.

– Polskość to jest straszna siła duchowa i to nie my ją wybieramy, bo nie możemy tu niczego wybierać. To ona nas wybiera, ona chce nas mieć i wtedy nas wybiera – powiedział Rymkiewicz podczas uroczystości organizowanej przez tygodnik "Do Rzeczy".

Przypominamy jego poruszające przemówienie, które zostało wygłoszone na Zamku Królewskim w Warszawie. Jarosław Marek Rymkiewicz przemawia od 1:22:45.