Kolejna grupa amerykańskich żołnierzy wylądowała Polsce

Decyzją prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena wojskowi zostaną rozmieszczeni w kilku krajach europejskich. Oprócz Polski, to także m.in. Niemcy i Rumunia. Wszystko po to, żeby wzmocnić wschodnią flankę NATO przed ewentualną agresją na Ukrainę ze strony Federacji Rosyjskiej.

Przypomnijmy, że Kreml zmobilizował przy granicy państwowej swojego zachodniego sąsiada ponad 120 tys. żołnierzy wraz ze sprzętem. Ponadto, w ostatnim czasie na Białoruś miało przyjechać ponad 30 składów kolejowych z rosyjskim sprzętem i wojskowymi.

Spadochroniarze amerykańscy

Amerykanie przylecieli do Polski samolotem Boeing C-17 Globemaster III. To już drugi z transportów z łącznie 1,7 tys. żołnierzy, którzy mają być rozlokowani na Starym Kontynencie. Chodzi o członków elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowe, mającej swoją kwaterę główną w Fort Bragg w Karolinie Północnej. Formacja ta jest jedną z najsłynniejszych amerykańskich jednostek wojskowych. O jej zasługach powstał m.in. szereg filmów.

Decyzja USA o wsparciu militarnym wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego zapadła po spotkaniu prezydenta Joe Bidena z sekretarzem obrony Lloydem Austinem i przewodniczącym Połączonych Szefów Sztabów gen. armii Markiem Milleyem na temat zagrożeń ze strony Rosji dla Europy Środkowowschodniej.

Pentagon ujawnia plany Rosji

W tym tygodniu rzecznik Pentagonu John Kirby ujawnił, że Moskwa planuje wykorzystać sfabrykowany materiał wideo jako pretekst do zaatakowania Ukrainy. Przekazane informacje pochodzą od amerykańskiego wywiadu. Według nich, Federacja Rosyjska przygotowuje się do "sfabrykowania pretekstu do inwazji" na Ukrainę, tworząc "bardzo sugestywny film propagandowy", który przedstawiałby fałszywy atak sił ukraińskich na rosyjskich żołnierzy.

Stany Zjednoczone mają być przekonane, iż Kreml planuje przeprowadzić fałszywy atak ukraińskich sił wojskowych lub wywiadowczych na suwerenne terytorium Rosji lub na ludność rosyjskojęzyczną w celu stworzenia fałszywego uzasadnienia dla inwazji.

