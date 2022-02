Nieoficjalnie: Jan Maria Jackowski zostanie wyrzucony z klubu PiS

Podając tę informację PAP powołał się na swoje źródło w w kierownictwie partii PiS. Oficjalnie ta decyzja ma zostać ogłoszona najprawdopodobniej we wtorek 8 lutego. Powodem mają być działania stojące w sprzeczności ze stanowiskiem klubu.

Jan Maria Jackowski

Senator Jan Maria Jackowski nie należy do żadnej partii. Trzykrotnie z powodzeniem startował w wyborach do wyższej izby parlamentu, za każdym razem z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu. Jest także członkiem Komisji ustawodawczej.

Krytyk Prawa i Sprawiedliwości

Choć Jackowskiego z Prawem i Sprawiedliwością łączy wiele, senator wielokrotnie nieprzychylnie wyrażał się na temat działań partii rządzącej. W ostatnim czasie z otwartą przyłbicą krytykował premiera Mateusza Morawieckiego za Polski Ład. Przyznał również, że sprawa wykorzystania Pegasusa w Polsce stanowi "wielkie obciążenie dla obozu władzy".

– Wielu wyborców ma wrażenie, że władza jest znużona i zajęta sama sobą – wskazał w niedawnej rozmowie z Wirtualną Polską.

– Rząd powinien działać na podstawie bardzo jasnych, klarownych i niebudzących wątpliwości zasad i przepisów prawa. Poziom niedoróbek i niechlujstwa legislacyjnego w pakiecie ustaw Polskiego Ładu jest porażający. Nawet sejmowi legislatorzy nie byli w stanie w tak krótkim terminie ustosunkować się do tych ustaw – mówił komentując Polski Ład.

Polityk mocno uderzał w obóz rządzący również za walkę z pandemią.

– To, co się dzieje wokół pandemii, jest trudne do zaakceptowania. Pamiętamy, jak rozporządzeniami ograniczało się choćby swobody konstytucyjne obywateli. I spory z tym związane toczą się dziś w sądach. To wielkie obciążenie dla obozu władzy. Szczególnie jeśli powołuje się w nazwie partii na prawo i sprawiedliwość – komentował Jackowski.

