Google wprowadza Showcase w Wiadomościach Google w Polsce

– Cieszymy się, że uruchamiamy ten program we współpracy z tak różnorodną grupą partnerów - mediów, które już teraz udowadniają, że dzięki internetowi można zbudować i rozwijać nowoczesne media, wykorzystując wszystkie szanse na powiększanie swojego grona odbiorców i osiągnięcie cyfrowego sukcesu. To także szansa dla lokalnego dziennikarstwa - pandemia pokazała, jak bardzo jest ono potrzebne społecznościom. Showcase to kolejna nasza inwestycja w łatwiejszy dostęp do różnorodnych źródeł informacji dla wszystkich w Polsce – powiedziała Magdalena Kotlarczyk, dyrektor Google Polska.

Showcase w Wiadomościach Google – co to?

Showcase w Wiadomościach Google to produkt, dzięki któremu użytkownicy mogą zobaczyć, jakie artykuły z informacjami redakcje uznały za najważniejsze, a także poznać dodatkowe informacje kontekstowe o wydarzeniach dzięki panelom przygotowywanym bezpośrednio przez te media. Panele z treściami pochodzącymi od uczestniczących w programie wydawców będą od dzisiaj widoczne dla użytkowników i użytkowniczek w Polsce poszukujących informacji w Wiadomościach Google oraz Google Discover.

– Z optymizmem patrzymy na współpracę z Google przy realizacji Google News Showcase. Projekty jak ten, wspierające prawdziwe dziennikarstwo, są niezwykle istotne w świecie przeładowanym szybką, krótką i często błahą informacją. W moim odczuciu, projekt ma szansę znaleźć uznanie nie tylko wśród redakcji i dziennikarzy, ale co najważniejsze - wśród czytelników, ceniących jakościowe treści, a oni właśnie są dla nas najważniejsi. Trzymam kciuki za sukces, bowiem czas najwyższy na merytoryczną i ekonomiczną współpracę między globalnymi liderami technologii a lokalnymi mediami – mówi Michał M. Lisiecki, założyciel PMPG Polskie Media SA, wydawca "Do Rzeczy".

Od światowego ogłoszenia Showcase w Wiadomościach Google w październiku 2020 roku, firma zawarła porozumienia z ponad 1200 publikacji informacyjnych z całego świata i uruchomiła produkt w kilkunastu krajach, w tym Australii, Kanadzie, Irlandii, Niemczech, Włoszech, Indiach czy Wielkiej Brytanii, z udziałem mediów takich jak np. brytyjskie Financial Times i The Telegraph oraz niemieckie FAZ i Der Spiegel.

Nie tylko Showcase. Google – działania

Google od dawna prowadzi w Polsce projekty wspierające cyfrowy rozwój mediów. W ramach funduszu Digital News Initiative firma zainwestowała ponad 30 milionów złotych we wsparcie 33 innowacyjnych projektów medialnych, prowadzonych przez wiodących wydawców.

Oprócz wsparcia cyfrowej transformacji mediów, Google współpracuje z wydawcami nad wykorzystaniem technologii do poszerzania możliwości dostępu do jakościowych informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Wyszukiwarka Google i serwis Wiadomości Google za darmo odsyłają użytkowników do stron wydawców prasowych na terenie Europy 8 miliardów razy w każdym miesiącu.