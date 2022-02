Brytyjscy żołnierze wylądowali w Polsce

W poniedziałek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak rozmawiał w Londynie ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Benem Wallace'em. Podczas spotkania uzgodniono wysłanie do Polski żołnierzy, którzy mają być wsparciem wschodniej flanki NATO. Zgodnie z zapowiedziami, dziś na warszawskim Okęciu wylądował samolot z brytyjskim kontyngentem wojskowym. To 350 żołnierzy z 45 Komanda Royal Marines.

– Po żołnierzach amerykańskich, którzy przybyli do Polski, teraz przybywają żołnierze brytyjscy, traktujemy ten fakt jako wyraz solidarności państw tworzących Sojusz Północnoatlantycki — podkreślał minister obrony Mariusz Błaszczak. Brytyjscy żołnierze będą wspierać stronę polską w zakresie planowania awaryjnego i wspólnych ćwiczeń w obliczu gromadzenia się sił rosyjskich na granicy z Ukrainą. Szef MON przypomniał także, że brytyjskie wojska są już w Orzyszu.

– Żołnierze brytyjscy także wzmacniają naszych żołnierzy przy osłonie granicy z Białorusią, już od ubiegłego roku inżynierowie z wojsk brytyjskich wspierają polskie Siły Zbrojne — poinformował Mariusz Błaszczak. Żołnierze z Royal Marines to grupa do walki w trudnych warunkach. Jak przekazują brytyjskie media, mieli zostać skierowani na ćwiczenia do Norwegii. Tymczasem ze względu na napiętą sytuację wokół Ukrainy, trafią na wschodnie tereny Polski.

Boris Johnson w Polsce

Dziś do Polski przyleciał premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Zdaniem rzecznika rządu "wizyta Johnsona podkreśla solidarność sojuszniczą w ramach relacji dwustronnych i w NATO, w obliczu zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego".

Obecnie w KPRM trwa spotkanie szefów rządów Polski i Wielkiej Brytanii. Głównym tematem rozmów - bezpieczeństwo w regionie i sytuacja wokół Ukrainy. Po spotkaniu premierzy udadzą się do siedziby 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. generała Tadeusza Kościuszki w Wesołej pod Warszawą. Tam spotkają się z brytyjskimi żołnierzami.

