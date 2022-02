PLK PKP: Nowe przetargi na inwestycje. Tym razem Śląsk, Małopolska i Podlasie

Pierwsze przetargi zostały ogłoszone na początku tego roku. Dziś PKP ogłosiło kolejną transzę w ramach środków unijnych i Krajowego Planu Odbudowy. Inwestycje będą dotyczyć Śląska, Małopolski i Podlasia.

Największa inwestycja

3, 2 miliarda złotych – tyle wyniesie największa ogłoszona dziś inwestycja. Chodzi o prace na linii kolejowej Katowice Szopienice – Katowice – Katowice Piotrowice. W ramach modernizacji powstanie lokalne centrum sterowania ruchem i kilka nowych przystanków. To m.in. Katowice Uniwersytet, Katowice Akademia i Katowice Kokociniec. Z kolei przystanek Katowice-Brynów zostanie przesunięty w rejon autostrady A4.

W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie dworzec w Katowicach oraz przystanki Katowice Ligota i Katowice Zawodzie. Przebudowane zostaną tam także perony. Kolejarze chcą także modernizacji układu torów na odcinku 85 km. To pozwoliłoby na zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h, a pociągów towarowych do 120 km/h. Minister infrastruktury Adam Adamczyk zaznaczył, że inwestycja w Katowicach poprawi jakość komunikacji, a także pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo przewozów. Modernizacja obejmie łącznie 14 peronów. Na nowych przystankach ma powstać siedem nowych peronów. Inwestycja zakłada też likwidację pięciu przejazdów kolejowo-drogowych.

Małopolska i Podlasie

Kolejna inwestycja to modernizacja linii kolejowej z Chabówki do Nowego Sącza w Małopolsce. Z kolei na Podlasiu został ogłoszony przetarg na przebudowę układu sterowania ruchem na trasie Iława Główna – Olsztyn Główny. Ostatni ogłoszony dziś przetarg dotyczył modernizacji linii kolejowej numer 6 na odcinku Geniusze – Kuźnika Białostocka. Tu modernizacja umożliwi zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich nawet do 120 km/h. Pociągi towarowe będą mogły zaś osiągać prędkość do 80 km/h.

Czytaj też:

Igrzyska Europejskie w Krakowie. Podpisano list intencyjnyCzytaj też:

Wyższe mandaty od nowego roku. Adamczyk: Nie straszmy kierowców