Komisja śledcza ds. Pegasusa. Wniosek trafił już do marszałek Witek

"Dziś złożyłem wniosek o powołanie Komisji Śledczej do zbadania działań operacyjnych służb specjalnych wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005-2021" – poinformował Kukiz w mediach społecznościowych.

Porozumienie na opozycji

Wcześniej tego samego dnia opozycja na wspólnej konferencji prasowej w Sejmie poinformowała o porozumieniu w sprawie komisji śledczej.

– Wszystkie koła i kluby parlamentarne, które wzięły udział w spotkaniu, a to jest PPS, Polskie Sprawy, Porozumienie, Polska 2050, Konfederacja, Koalicja Polska-PSL, Lewica, KO-PO, wszystkie te kluby i koła deklarują chęć powołania komisji, włącznie z kołem Pawła Kukiza, Kukiz’15. Będzie proponowany podział następujący miejsc w tej komisji: 5 miejsc dla partii rządzącej, 5 miejsc dla opozycji i jedno miejsce dla koła Kukiz’15. Wszystkie kluby i koła deklarują, że będą głosować za powołaniem komisji, i przewodnictwem tej komisji Pawła Kukiza – poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz.

Z kolei Borys Budka wyraził nadzieję, że wniosek o powołanie komisji zostanie przyjęty również głosami niektórych członków klubu PiS.

– Apelujemy z tego miejsca do wszystkich ludzi przyzwoitych, a za takich podobno uważa się prezes Jarosław Kaczyński, do poparcia tego wniosku. Jeżeli nie ma nic na sumieniu Jarosław Kaczyński i jego ekipa, to nie wyobrażamy sobie przy tak zaproponowanym wniosku, parytecie, aby blokował powstanie tej komisji – mówił Budka.

– Wiemy że powołanie takiej komisji może być tak naprawdę miejscem i sposobem na to, żeby prawda, która wyjdzie na jaw, w trakcie tej komisji, zmieniła wiele w naszym kraju – stwierdził lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

