Rau spotkał się z Zełenskim. Politycy rozmawiali o trzech kwestiach

Zbigniew Rau przebywa obecnie z wizytą na Ukrainie. W piątek rano szef MSZ odwiedził Cmentarz w charkowskich Piatichatkach, gdzie spoczywają zamordowani jeńcy ze Starobielska. Z kolei popołudniu minister spotkał się z ukraińskim przywódcą. Podczas konferencji prasowej Rau poinformował o szczegółach rozmów z Zełenskim.

Misja OBWE

Obaj politycy rozmawiali o trzech głównych kwestiach.

– Pierwsza to pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa wokół Ukrainy. Druga kwestia, to była sprawa funkcjonowania i przyszłości formatu normandzkiego. Trzecia to (kwestia) polskich priorytetów w OBWE – poinformował Rau i dodał, że chodzi o "funkcjonowanie specjalnej misji monitorującej na Ukrainie".

Odpowiadając na pytanie o planowaną wizytę w Moskwie, Rau powiedział, że wspominał o tym Zełenskiemu, ale obaj politycy nie rozmawiali o szczegółach. Jak wskazał, jego pobyt na Ukrainie "to była wizyta, którą odbyłem przede wszystkim pod znakiem OBWE, naszej polskiej prezydencji".

– Koncentrowała się na obecności instytucji OBWE na Ukrainie. Miałem okazję zapoznać się z bieżącą pracą przedstawicieli instytucji OBWE zarówno w Kijowie, jak i Charkowie. Spotkałem wiele osób, bardzo międzynarodowe towarzystwo, służące tutaj sprawie pokoju i bezpieczeństwa – przekazał minister i dodał: "Skala przedstawianych mi problemów sięgała od bezpieczeństwa, w tym akurat cyberbezpieczeństwa, poprzez kwestie ekonomiczne po wymiar społeczny i humanitarny, który ze względu na nasze priorytety, (...) przewodnictwa polskiego w OBWE, szczególnie mnie zaciekawił".

