Ukraina, Rosja, Polski Ład, projekty noweli SN. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl

Ostatni tydzień jak zwykle obfitował w wiele znaczących wydarzeń. Przedstawiamy niektóre z nich.

Niebezpieczeństwo rosyjskiej agresji na Ukrainę

Niemal codziennie ze wschodu przypływają nowe niepokojące informacje dotyczące koncentracji wojsk Federacji Rosyjskiej. Rosja i Ukraina oświadczyły, że nie osiągnęły przełomu podczas czwartkowych rozmów w formacie normandzkim w Berlinie. Niepokojącą ocenę amerykańskich analityków. Otóż uważają oni, że Rosjanie budują szpitale polowe i sprowadzają w rejon ewentualnego konfliktu dostawy krwi.

Tymczasem na terenie Białorusi trwają rosyjsko-białoruskie manewry „Wojskowa stanowczość 2022”. Według nieoficjalnych danych manewry obejmują nawet 30 tys., w większości rosyjskich żołnierzy. Z kolei nowe zdjęcia satelitarne opublikowane przez amerykańską firmę z branży technologicznej wskazują na ciągłe zwiększanie liczebności rosyjskich sił zbrojnych na Krymie, w zachodniej Rosji i na Białorusi.

Doradca ds. bezpieczeństwa prezydenta USA Jake Sullivan oświadczył, że nie wiadomo czy Rosja zdecydowała się na wznowienie agresji przeciwko Ukrainie, ale istnieje "znaczące ryzyko", że do ataku dojdzie jeszcze przed końcem igrzysk olimpijskich w Pekinie. Strona rosyjska zdecydowanie dementuje jakoby miało dojść do jakiegokolwiek ataku, jednak coraz więcej państw wycofuje z Ukrainy swoich dyplomatów i zaleca obywatelom opuszczenie tego państwa. Z kolei „Politico”, powołując się na trzy niezależne źródła podało, że według wywiadu USA do agresji Rosji na Ukrainę dojdzie 16 lutego.

Prezydencki projekt nowelizacji ustaw o SN

We wtorek przedstawiciele klubów i kół poselskich spotkali się z prezydentem. Przedmiotem rozmowy był zaproponowany przez Andrzeja Dudę projekt zmian w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jego zasadniczym założeniem jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN i powołanie na jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN. Projekt wprowadza również możliwość zmienienia rozwiązań dotyczących wydanych już orzeczeń dyscyplinarnych wobec sędziów.

Część ugrupowań opozycyjnych, w tym Lewica, PSL i Polska 2050, jest zainteresowana dalszymi pracami nad projektem, zapowiadając jednocześnie złożenie poprawek. Z kolei Konfederacja ocenia, że prezydencki projekt noweli SN nie rozwiąże sporu politycznego wokół Sądu. Może co najwyżej zniwelować zarzuty ze strony instytucji Unii Europejskiej, pod których dyktando został napisany.

Projekt PiS i stanowisko Solidarnej Polski

Tymczasem partia Jarosława Kaczyńskiego zgłosiła w piątek projekt ustawy "o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów". W praktyce zakłada on, że Izba Dyscyplinarna nie zostanie zlikwidowana, ale będzie pełniła funkcję organu odwoławczego w sprawach odpowiedzialności zawodowej, innych niż sędziowie, grup zawodowych

Solidarna Polska przedłożyła opinii publicznej stanowisko wobec projektu PiS. informuje w nim, że projekt posłów PiS jest szczegółowo analizowany "pod kątem oczekiwań związanych z zapewnieniem sprawności i konstytucyjnego porządku w sądownictwie". Wskazuje jednocześnie, że nie był on konsultowany z koalicjantem.

Polski Ład. Dymisja ministra finansów

Andrzej Duda przyjął dymisję ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. W poniedziałek rezygnację zaakceptowało kierownictw PiS. – Jest to oczywiście podyktowane tym, że minister przyjmuje na siebie odpowiedzialność polityczną za pewne niedociągnięcia, jakie miały miejsce przy wdrażaniu nowych zasad podatkowych – poinformowała rzecznik PiS Anita Czerwińska. Po przyjęciu dymisji przez prezydenta premier będzie tymczasowo pełnił obowiązki ministra finansów do momentu powołania nowego szefa resortu. Dymisja Kościńskiego to pokłosie chaosu, jaki zapanował po wejściu w życie 1 stycznia podatkowej części Polskiego Ładu.

Z nieoficjalnych doniesień mediów wynika, że premier Morawiecki miał złożyć propozycję objęcia resortu finansów urzędującej prezes ZUS Gertrudzie Uścińskiej.

Protest rolników z Agrounii

AgroUnia zorganizowała w środę kilkadziesiąt protestów w całej Polsce. Manifestacje odbyły się pod hasłem "nie będziemy umierać w ciszy". Rolnicy wyjechali na polskie drogi, ponieważ mają "dosyć zamiatania ich problemów pod dywan". Michał Kołodziejczak wskazał, że inne organizacje rolnicze nie wsparły Agrounii, ponieważ ich prezesi nie mieliby wówczas wstępu na salony. Agrounia przygotowała pakiet rozwiązań, które w ocenie organizacji miałyby poprawić pogarszającą się sytuację polskiego rolnictwa.

PE powoła komisję śledczą ws. Pegasusa

Parlament Europejski powoła komisję śledczą. Przedmiotem prac komisji będzie system Pegasus. Celem przedsięwzięcia będzie sprawdzenie, czy doszło do bezprawnej inwigilacji obywateli za pomocą izraelskiego oprogramowania. Według informacji do jakich dotarł „The Guardian”, komisja miałaby rozpocząć pracę już w kwietniu tego roku.

Wniosek ws. powołania komisji śledczej

Tymczasem polska odsłona „afery Pegasusa” wciąż wzbudza duże zainteresowane sceny medialnej i politycznej. W czwartek poseł Paweł Kukiz skierował do marszałek Sejmu Elżbiety witek wniosek o powołanie komisji śledczej mającej zbadać m.in. sprawę inwigilacji Pegasusem. Polityk osiągnął w tej sprawie porozumienie z ugrupowaniami opozycyjnymi. Komisji przeciwny jest z kolei obóz rządzący.

Luzowanie „obostrzeń”. Niedługo koniec nauki zdalnej

Podczas środowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział zmiany w zasadach izolacji i kwarantanny. Jak ocenił, szczyt „piątej fali pandemii” mamy już za sobą. Z kolei minister edukacji Przemysław Czarnek przekazał przyśpieszone terminy zakończenia trybu nauki zdalnej.

Nowa Rada ds. COVID-19

Premier Mateusz Morawiecki powołał nowe gremium, które ma się zająć kwestią koronawirusa w Polsce. Podczas inauguracyjnego spotkania Rady ds. COVID-19, które odbyło się w środę, Morawiecki przyznał, że podczas pandemii "ucierpiało" leczenie innych chorób.

Według założeń nowa Rada ds. COVID-19 ma dokonywać analiz i ocen bieżącej sytuacji zdrowotnej, gospodarczej i społecznej w Polsce, aby przeciwdziałać i zwalczać skutki pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2). Przygotowywane i przedstawiane propozycje mają przede wszystkim uwzględniać obszar ochrony zdrowia.

Sposobem na powrót do normalności – powrót do normalności

Kolejne państwa stopniowo zdejmują covidowe restrykcje. Niektóre państwa, jak Anglia, niemal całkowicie powróciły do normalnego funkcjonowania. Tzw. „paszporty covidowe” zniosły oprócz Anglii także Dania, Irlandia, Norwegia i Czechy. Zapowiedziały to Szwajcaria i Finlandia. Nawet takie państwa jak Francja, czy Włochy poluzowały część restrykcji.

