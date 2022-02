Niektórzy sobie jeszcze z tego żartują. Niebinarny, he, he, he. Gender, he, he, he. Takie sobie liberalne głupoty.

Żadne głupoty – to już jest. Proszę spróbować przejrzeć ofertę sklepów internetowych dużych sieci: H&M, Uniqlo. Ubrania prezentują tam dziewczyny krótko ostrzyżone, o chłopięcych twarzach, mężczyźni o łagodnym, androgenicznym wyglądzie, wątli, o spadzistych ramionach. I proszę zgadnąć, którzy modele są kobietami, a którzy mężczyznami. Nie będzie łatwo. Witamy w świecie no gender, gender fluid czy gender neutralny, jak mówią Anglicy.