Prezydent Duda rozmawiał z premierem Kanady. "Kontynuujemy wysiłki"

Narada przywódców zaplanowała była na godz. 21:00 czasu warszawskiego – informował szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Głównym tematem miała być sytuacja w pobliżu granic państwowych Ukrainy, gdzie Federacja Rosyjska gromadzi swoje wojska wraz ze sprzętem.

"Dziękujemy naszym kanadyjskim sojusznikom za inicjatywę. Oba kraje należą do najbardziej zaangażowanych przyjaciół Ukrainy w ramach NATO" – pisał prezydencki minister na Twitterze.

Rozmowa Duda-Trudeau

Po rozmowie Andrzej Duda zabrał głos za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. "Bardzo wartościowa rozmowa z Justinem Trudeau. Polska i Kanada kontynuują swoje wysiłki i pozostają oddane integralności terytorialnej i dobrobytowi Ukrainy, a także wolności i demokracji na Białorusi. Zgadzamy się co do tego, skąd pochodzą źródła zagrożeń dla stabilności regionu" – mogliśmy przeczytać we wpisie prezydenta.

Seria spotkań

Była to już kolejna dyskusja z udziałem Dudy i Trudeau w ostatnim czasie. W minionym tygodniu obaj politycy uczestniczyli w konsultacjach organizowanych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Joe Bidena, poświęconych rosnącemu napięciu na wschodzie Europy i zagrożeniem agresji Rosji na Ukrainę. Na telekonferencji obecni byli również m.in. przywódcy: Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

– Temat wciąż taki jak ostatnio – cały czas o tym rozmawiamy: problem rosyjskiej agresji na Ukrainę, wzrastającej rosyjskiej obecności na granicach Ukrainy i na Białorusi. Jest absolutna jedność przywódców Zachodu, jest poczucie głębokiej potrzeby solidarności – zadeklarowanie tej solidarności, zarówno naszej wzajemnej, jak i solidarności z Ukrainą, konieczności pomocy Ukrainie – powiedział po tym spotkaniu prezydent Andrzej Duda.

