ZNP chce odwołania Barbary Nowak. Jest wniosek

Wniosek o odwołanie Barbary Nowak ze stanowiska małopolskiej kurator jest gotowy i zostaje skierowany do Ministerstwa Edukacji i Nauki – powiedział PAP prezes okręgu małopolskiego ZNP Arkadiusz Boroń. Wniosek ma związek z publikacją Nowak, która ukazała się na portalu wPolityce.pl.

"ZNP kieruje wezwanie przedsądowe do Barbary Nowak" – czytamy na stronie organizacji.

Krytyka Broniarza i ZNP

5 lutego ukazał się tekst autorstwa małopolskiej kurator. Barbara Nowak porównała w nim prezesa ZNP Sławomira Broniarza do "żużlowca", który skręca "zawsze w lewo". Wskazała, że zarówno dziś, jak i w międzywojniu, ZNP było organizacją mocno lewicującą. Według kurator Związek Nauczycielstwa Polskiego jest "zdecydowanie politycznym w swoim przekazie”.

Zdaniem Barbary Nowak ZNP ma powiązania polityczne z PO i lewicowymi ugrupowaniami "tak silne, że kwestie ochrony interesów pracowników zeszły na daleki plan". Napisała także m.in., że "romans ZNP z lewicą można prześledzić na przykładzie konsekwentnego wspierania przez ZNP inwazji ideologii neomarksistowskiej w przedszkolach i szkołach".

"Apeluję o pluralizm i szacunek"

Na stronie internetowej Związku opublikowana została obszerna odpowiedź na tekst Barbary Nowak.

"Apeluję do Kurator Barbary Nowak o więcej pluralizmu i szacunku dla poglądów innych niż własne. Jest to szczególnie ważne w przypadku osoby pełniącej stanowisko publiczne. Przede wszystkim jednak raz jeszcze apeluję do Pani Barbary Nowak o szacunek dla prawdy historycznej i dobrego imienia rzesz nauczycieli skupionych kiedyś i dziś w Związku Nauczycielstwa Polskiego" – czytamy w publikacji autorstwa Pawła Sękowskiego, zastępcy przewodniczącego zarządu ZNP w UJ.

"Ten skrajnie jednostronny tekst jest w istocie pamfletem na ZNP, jego obecne władze, ale także tradycję Związku" – tak Sękowski ocenia tekst małopolskiej kurator oświaty.

