Bruksela: Unijni przywódcy spotkają się na rozmowy o Ukrainie i Rosji

Szefowie państw i rządów Unii Europejskiej spotkają się w czwartek w Brukseli, by omówić kryzys bezpieczeństwa wokół Ukrainy – podaje Polska Agencja Prasowa powołuje się na anonimowe źródło unijne. Na czwartek jest zaplanowany w Brukseli szczyt UE-Unia Afrykańska. Przed rozpoczęciem obrad unijni przywódcy spotkają się na rozmowy o Rosji i Ukrainie.

Do tej pory Unia Europejska dość jednogłośnie odnosiła się do sytuacji zagrożenia na Wschodzie. We wtorek doszło do spotkania kanclerza Niemiec Olafa Scholza z Władimirem Putinem. Z kolei z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem rozmawiał szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Wcześniej z prezydentem Rosji rozmawiał przywódca Francji Emmanuel Macron.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg potwierdził na środowym briefingu prasowym, że nie ma żadnych dowodów na wycofywanie się rosyjskich jednostek znad granicy z Ukrainą.

Rosyjskie zagrożenie

We wtorek brytyjski dziennik "The Sun", powołując się na ustalenia amerykańskiego wywiadu, podał nawet rzekomą datę ataku Rosji na Ukrainę. Agresja miała nastąpić w nocy z wtorku na środę o godz. 02:00 czasu polskiego. Gazeta pisała o "ogromnym ataku rakietowym" i zaangażowaniu nawet 200 tys. wojskowych.

Z kolei amerykańska stacja CBS News podała w tym tygodniu, że część ze zgromadzonych przy ukraińskiej granicy wojsk zaczęła zajmować pozycje do ataku. Tymczasem rosyjskie dowództwo przekonuje, że rozlokowane przy granicy oddziały zakończyły ćwiczenia i rozpoczęły procedurę powrotu do baz w głębi kraju. Jak dotąd NATO nie potwierdziło, że wycofywanie się rosyjskich wojsk faktycznie się rozpoczęło.

