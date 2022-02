Polska przegrywa przed TSUE z Komisją Europejską. KO domaga się wyjaśnień od premiera

Polska i Węgry przegrały w środę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie stwierdzenia niezgodności rozporządzenia Komisji Europejskiej z unijnym prawem. Przepis wydany przez KE w grudniu 2020 roku wprowadzał tzw. mechanizm warunkowości, który wiąże wypłatę unijnych środków z zasadą praworządności.

Autorzy wniosku do TSUE wskazywali, że takie prerogatywy nie przysługują KE. Żaden z traktatów nie przewiduje bowiem możliwości wstrzymania pieniędzy dla państwa członkowskiego. Wyrok TSUE oznacza, że odtąd Komisja będzie mogła wywierać silniejszą presję na Warszawę i Budapeszt w związku z określonymi działaniami rządów obu państw.

Premier Mateusz Morawiecki określił wyrok TSUE jako "niesprawiedliwy". Z kolei minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stwierdził, że jest on elementem "brudnej politycznej gry" unijnych polityków. Ci z kolei, z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, przyjęli orzeczenie unijnego trybunału z zadowoleniem.

KO chce wyjaśnień od premiera

Na wyrok TSUE zareagowała również polska opozycja. Borys Budka poinformował w mediach społecznościowych, że Koalicja Obywatelska będzie domagała się wyjaśnień od premiera Morawieckiego.

"Na najbliższym posiedzeniu Sejmu premier powinien pilnie poinformować, kiedy i w jaki sposób zamierza odblokować środki należne Polsce w ramach Funduszu Odbudowy. Jedyną przeszkodą w ich otrzymaniu jest łamanie prawa przez PiS i strach Morawieckiego przed Ziobro i jego ekipą" – napisał poseł opozycji na Twitterze, dołączając do postu zdjęcie wniosku złożonego przez KO.

W dokumencie przedłożonym marszałek Sejmu Elżbiecie Witek KO domaga się uzupełnienia porządku dziennego najbliższego posiedzenia Sejmu o punkt obejmujący przedstawienie informacji przez premiera Morawieckiego na temat działań, które zamierza podjąć rząd w związku orzeczeniem TSUE.

Klub KO wnosi też, aby wystąpienie to "obejmowało informację kiedy Rada Ministrów podejmie działania zmierzające do włączenia Polski do grupy państw, w których nie jest naruszana reguła praworządności, a wypłata unijnych funduszy nie będzie wstrzymana".

Najbliższe, 49. posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na 23 i 24 lutego.

