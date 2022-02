Black Hawk lądował na ulicy. Dziennikarz pokazał nagranie

Informacje o nietypowym zdarzeniu jako pierwszy podał Brad Howard, dziennikarz amerykańskiej CNBC. Mężczyzna na swoim koncie w mediach społecznościowych pokazał również wideo z lądowania.

twitter

"Wygląda na to, że UH-60 armii amerykańskiej, znak wywoławczy EVAC01 prawdopodobnie wylądował na ziemi w Polsce w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej" – napisał Howard i dodał, że sytuacja miała miejsce nieopodal przejścia przy miejscowości Korczowa.

Amerykańska żołnierz w szpitalu

Początkowo nie było jasne, dlaczego śmigłowiec wylądował na ulicy, ale później sytuacja się wyjaśniła. Okazało się, że zabrał on na pokład 48-letnią obywatelkę Stanów Zjednoczonych, która służy w amerykańskich siłach zbrojnych przybyłych niedawno do Polski. Kobieta źle się poczuła i została przetransportowana przy pomocy Black Hawka do Klinicznego Szpitala numer 2 w Rzeszowie.

— W chwili przyjęcia skarżyła się na bóle brzucha, była osłabiona – potwierdza Tomasz Warchoł, rzecznik szpitala, w rozmowie z portalem nowiny24.pl. – Około godziny trzynastej rozpoczęła się operacja w rejonie jamy brzusznej pacjentki. Z diagnozy lekarskiej wynika, że dolegliwości nastąpiły z pewnością nie z przyczyn zewnętrznych – dodał.

Równocześnie poinformował dziennikarzy, że nie jest w stanie im przekazać więcej informacji ze względu na brak uzgodnień z Amerykanami ws. zasad informowania opinii publicznej.

Amerykańscy spadochroniarze w Polsce

W ubiegłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podjął decyzję o rozlokowaniu w naszym kraju żołnierzy z elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej, mającej swoją kwaterę główną w Fort Bragg w Karolinie Północnej. Formacja ta jest jedną z najsłynniejszych amerykańskich jednostek wojskowych. O jej zasługach powstał m.in. szereg filmów.

Takie uzgodnienia zapadły po spotkaniu amerykańskiego przywódcy z sekretarzem obrony Lloydem Austinem i przewodniczącym Połączonych Szefów Sztabów gen. armii Markiem Milleyem. Głównym tematem rozmów było wzmocnienie wschodniej flanki NATO w obliczu zagrożeń dla Europy Środkowowschodniej, szczególnie Ukrainy, ze strony Federacji Rosyjskiej.

Czytaj też:

Błaszczak: Żołnierze USA będą stacjonować na południowym wschodzie PolskiCzytaj też:

Trwa wzmacnianie wschodniej flanki. Kolejni żołnierze USA wylądowali w Polsce