Alert pogodowy IMGW. W Krakowie przewrócił się żuraw budowlany

Do tragedii doszło w czwartek przy ul. Domagały w Krakowie. Na miejscu budowy pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego 30-metrowy dźwig budowalny typu żuraw przewrócił się, co zobaczyć można na filmie umieszonym w serwisie YouTube.

Na miejscu zdarzenia pracowała straż pożarna oraz śmigłowiec LPR. Początkowo służby informowały o czterech osobach poszkodowanych, w tym dwóch ciężko rannych. Jednak jak napisał na Twitterze reporter Radia Zet Przemysław Taranek, jedna z tych osób już nie żyje. Według ustaleń "Gazety Krakowskiej", to pracownik budowy. Mężczyzna był reanimowany na miejscu. Przyczyny wypadku wyjaśni teraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Kilkadziesiąt minut później Przemysław Taranek przekazał w mediach społecznościowych wiadomość o drugiej ofierze śmiertelnej. "Żuraw nie pracował – w kabinie nie było operatora" – poinformował dziennikarz.

Alert IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegali już w środę przed bardzo silnymi wiatrami oraz lokalnymi burzami. Na Wybrzeżu zaobserwowano niszczycielski sztorm, a w związku z tym – przekroczenie stanu alarmowego na morskich stacjach wodowskazowych.

Niż Dudley, który w nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek ma się przemieszczać znad Morza Północnego nad Bałtyk, może przynieść również intensywne opady deszczu i dość duże wahania ciśnienia. Wietrzna pogoda towarzyszyć ma nam aż do soboty. W związku z tym, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał bardzo wysoki poziom alertu pogodowego.

"W dynamicznym środowisku silnego wiatru powstające burze mogą być bardzo silne. (...) Mimo przejścia frontu w ciągu dnia, aż do wieczora na przeważającym obszarze nadal mogą pojawiać się burze skutkujące porywami wiatru do 90-100 km/h. Burzom towarzyszyć będą krótkotrwałe, ale intensywne opady, lokalnie przechodzące w ulewy z opadami krupy śnieżnej czy małego gradu. (...) Warto dodać, że frontowe opady konwekcyjne (w tym burzowe) mogą sięgnąć 10 mm, lokalnie 15 mm i choć nie są to wartości skrajne, to biorąc pod uwagę szybkość przemieszczania się układów burzowych opady mogą przyjmować postać krótkotrwałych, ale silnych ulew z opadami krupy śnieżnej i małego gradu" – poinformowało IMGW w oświadczeniu.