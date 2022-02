Tragiczny upadek żurawia budowlanego. Jest oświadczenie firmy Murapol

Do tragedii doszło w czwartek przy ul. Domagały w Krakowie. Na miejscu budowy pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego 30-metrowy dźwig budowlany typu żuraw przewrócił się, co zobaczyć można na filmie umieszczonym w serwisie YouTube.

Na miejscu zdarzenia pracowała straż pożarna oraz śmigłowiec LPR. Początkowo służby informowały o czterech osobach poszkodowanych, w tym dwóch ciężko rannych. Jednak jak następnie przekazano dwóch osób nie udało się uratować.

Firma Murapol potwierdza, że do wypadku doszło na terenie jej inwestycji.

"W związku z alertami RCB, na wszystkich budowach Grupy Murapol w całej Polsce zostały wyłączone z pracy żurawie wieżowe i wprowadzone w bezpieczny tzw. tryb wiatrowy. W związku z tym – w kabinie maszyny nie było jej operatora" - informuje Murapol.

Początkowo krążyły informacje, jakoby w żurawiu miał pracować operator. Później okazało się, że te doniesienia były nieprawdziwe.

"Grupa Murapol dokłada wszelkich starań i udostępni odpowiednim służbom niezbędne informacje w celu wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji" – czytamy w oświadczeniu.

Alert IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegali już w środę przed bardzo silnymi wiatrami oraz lokalnymi burzami. Na Wybrzeżu zaobserwowano niszczycielski sztorm, a w związku z tym – przekroczenie stanu alarmowego na morskich stacjach wodowskazowych.

Niż Dudley, który w nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek ma się przemieszczać znad Morza Północnego nad Bałtyk, może przynieść również intensywne opady deszczu i dość duże wahania ciśnienia. Wietrzna pogoda towarzyszyć ma nam aż do soboty. W związku z tym, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał bardzo wysoki poziom alertu pogodowego.

"W dynamicznym środowisku silnego wiatru powstające burze mogą być bardzo silne. (...) Mimo przejścia frontu w ciągu dnia, aż do wieczora na przeważającym obszarze nadal mogą pojawiać się burze skutkujące porywami wiatru do 90-100 km/h. Burzom towarzyszyć będą krótkotrwałe, ale intensywne opady, lokalnie przechodzące w ulewy z opadami krupy śnieżnej czy małego gradu. (...) Warto dodać, że frontowe opady konwekcyjne (w tym burzowe) mogą sięgnąć 10 mm, lokalnie 15 mm i choć nie są to wartości skrajne, to biorąc pod uwagę szybkość przemieszczania się układów burzowych opady mogą przyjmować postać krótkotrwałych, ale silnych ulew z opadami krupy śnieżnej i małego gradu" – poinformowało IMGW w oświadczeniu.

