Błaszczak: Bardzo ważna wiadomość dla bezpieczeństwa Polski

Informację szef MON przekazał w piątek rano za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter.

"Bardzo ważna wiadomość dla bezpieczeństwa Polski. Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż 250 czołgów Abrams w najnowocześniejszej wersji M1A2 SEPv3. To niezwykle ważne wzmocnienie naszych zdolności obronnych i jeden z ważniejszych kontraktów zbrojeniowych w historii Polski" – napisał Błaszczak.

Kontrakt Wojska Polskiego

W połowie lipca ub.r. podczas konferencji prasowej na terenie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformowali, że Polska kupi 250 amerykańskich czołgów Abrams M1A2 w ramach nowego kontraktu podpisanego przez Wojsko Polskie. Miały to być maszyny III generacji M1A2 SEPv3, które weszły w życie w USA w latach 2019-2020.

– Nasza armia w krótkim czasie wzbogaci się o nowoczesne czołgi Abrams. To nowa jakość, jeżeli chodzi o uzbrojenie wojsk lądowych. Będą to cztery bataliony. To duża siła, (...) która będzie stanowić mocną obronę naszego kraju – mówił wówczas Jarosław Kaczyński. I zapowiedział, że polskie władze opracowują projekt działań rozbudowy i wzmocnienia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej.

– Zamawiamy najnowocześniejsze czołgi w wersji najlepiej wyposażonej. Zostały one sprawdzone w boju. (...) Wzmacniamy zdolności obronne Polski – powiedział z kolei minister Mariusz Błaszczak. – Te czołgi będą na pierwszej linii obrony. Ich zadaniem będzie odstraszanie potencjalnego agresora – dodał.

